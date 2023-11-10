ООН: уровень бедности в Палестине к концу года вырастет на 45%

ООН спрогнозировала рост числа бедных в Палестине на 45% к концу года

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Количество людей, проживающих за чертой бедности в Палестине, с начала конфликта Израиля и исламистской группировки ХАМАС выросло на 20%, к концу года оно может увеличиться на 45,3%. К такому выводу пришли эксперты Программы развития ООН (ПРООН) и Экономической и социальной комиссии ООН для Западной Азии (ЭСКЗА), говорится в совместном отчете.

По итогам первого месяца с начала эскалации за чертой бедности оказалась треть населения сектора Газа и территорий на Западном берегу реки Иордан (31,9%). До начала конфликта в таких условиях жили 26,7% местных жителей. Таким образом, по подсчетам специалистов, количество бедных на палестинских территориях уже увеличилось на 19,5%.

Палестинские территории разделены на две части: сектор Газа на берегу Средиземного моря и регион Западного берега реки Иордан со столицей в городе Рамалла. Первую контролирует ХАМАС, вторую — Палестинская национальная администрация (ПНА).

В случае если война продлится еще один месяц, уровень бедности на палестинских территориях вырастет на 34,1% относительно изначальных значений, за чертой бедности окажутся 35,8% палестинцев, говорится в отчете.

При затягивании конфликта до конца года доля живущих за чертой бедности на этих территориях увеличится до 38,8% или на 45,3%, полагают эксперты. По их оценке, в таких условиях к январю будут жить 2,1 млн человек.

Палестинская экономика уже потеряла 4,2% ВВП, считают эксперты. По итогам второго месяца она может упасть на 8,4%, а по итогам третьего — на 12,2%, следует из отчета. Помощник генерального секретаря Программы развития ООН Абдалла Аль Дардари назвал такие потери «огромными и беспрецедентными», передает Times of Israel.

В 2007 году Израиль начал частичную экономическую блокаду сектора Газа. После начала конфликта с ХАМАС страна объявила о полной блокаде и ограничила энерго- и водоснабжение сектора. Впоследствии Израиль дал в регион воду.