Нетаньяху объяснил, как будут действовать гуманитарные паузы в Газе

О согласовании с Израилем ежедневных четырехчасовых гуманитарных паузах в секторе Газа ранее сообщил Байден. Нетаньяху пояснил, что это не означает режима прекращения огня, боевые действия против ХАМАС продолжатся

Фото: Mohammed Al-Masri / Reuters

Договоренность о ежедневных четырехчасовых паузах в боевых действиях в секторе Газа не означает полное прекращение огня, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу Fox News.

«Единственное, о чем мы не договорились, это о прекращении огня. Прекращение огня с ХАМАС означает капитуляцию перед ХАМАС, капитуляцию перед террором <...>. Прекращения огня не будет без освобождения израильских заложников», — заявил политик.

Он подчеркнул, что боевые действия против ХАМАС продолжатся, а перемирия с «террористами» не будет.

О согласовании с Израилем ежедневных четырехчасовых гуманитарных паузах в секторе Газа ранее сообщил президент США Джо Байден. По его словам, такие паузы будут способствовать доставке большего количества гуманитарных грузов, а также дадут время мирному населению переместиться в более безопасное место. «Это поможет сократить число жертв среди гражданского населения, дав людям уверенность и время, чтобы уйти от опасности и не оказаться под перекрестным огнем между ХАМАС и Силами обороны Израиля», — пояснил координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников пишет, что израильские военные имеют ограниченное время для проведения своих операций в секторе Газа, прежде чем «гнев среди арабов в регионе и разочарование в Соединенных Штатах и других странах по поводу растущего числа жертв среди гражданского населения не начнут мешать Израилю».

Источники газеты пояснили, что слишком быстрое решение ЦАХАЛа начать наземную операцию в плотно населенном анклаве оставило мало времени для предварительного планирования по снижению рисков для мирного населения и «практически гарантировало высокое число погибших среди гражданского населения».

Генерал ВВС США Чарльз Куинтон Браун-младший рассказал о своих опасениях по поводу того, что большое число жертв среди гражданского населения приведет к появлению еще большего количества боевиков ХАМАС.

ХАМАС ведет переговоры о гуманитарных паузах в Газе уже несколько дней. Как писали Axios и AFP, на фоне наземной операции ЦАХАЛа и бомбежек анклава палестинская группировка запросила трехдневную гуманитарную паузу в обмен на освобождение боевиками части удерживаемых заложников. «Переговоры ведутся вокруг освобождения 12 заложников, половина из которых — американцы», — рассказывал источник AFP.

Нетаньяху подобные договоренности исключал. В интервью ABC News 7 ноября он заявил, что кратковременные гуманитарные паузы возможны и уже соблюдаются израильскими военными, однако на полное прекращение огня рассчитывать не стоит. «Я думаю, что это помешает военным усилиям. Это помешает нашим усилиям по освобождению заложников, потому что единственное, что работает на этих преступников из ХАМАС, это военное давление, которое мы оказываем», — добавил политик.

Неделей ранее высокопоставленный член политического бюро ХАМАС Гази Хамад заявил, что группировка готова отпустить заложников — и гражданских, и военных — в обмен на освобождение находящихся в израильских тюрьмах палестинцев. По данным ООН на июль, речь идет о 5 тыс. человек.