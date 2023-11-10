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В Подмосковье загорелся склад на площади 2 тыс. кв. м

МЧС: в Подмосковье загорелся склад на площади 2 тыс. кв. м

В Подмосковье загорелся склад на площади 2 тыс. кв. м
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В подмосковном городском округе Ленинский загорелся склад, огонь охватил 2 тыс. кв. м, сообщила пресс-служба МЧС России в телеграм-канале.

Как уточнили в региональном управлении МЧС, здание по адресу улица Восточная, вл. 16, стр. 1, загорелось около 07:00 мск. Огонь тушат 93 человека и 29 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет.

По информации сервисов «Яндекс.Карты» и «2ГИС», здание, где начался пожар, занимает компания «АвтоЭлектрика», которая занимается продажей автозапчастей для тракторов, грузовиков и легковых машин.

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