В Бурятии загорелся цех горно-обогатительного комбината «Озерный»
В Еравнинском районе Бурятии на горно-обогатительном комбинате «Озерный» произошел пожар, сообщил глава республики Алексей Цыденов. В результате инцидента никто не пострадал.
Пожар произошел в помещении размером 100 на 150 м, огонь охватил 500 кв. м, его локализовали. ТАСС со ссылкой на региональное агентство ГО и ЧС пишет, что загорелось здание неэксплуатируемого цеха. Прокуратура Еравнинского района проконтролирует проведение проверки и установление обстоятельств происшествия.
Горно-обогатительный комбинат «Озерный» расположен на одноименном месторождении полиметаллических руд в Еравнинском районе. Предприятие занимается добычей и переработкой свинцово-цинковых руд с последующим производством цинкового и свинцово-серебряного концентратов.
В ночь на 7 октября в торговом центе «Гвоздь» в столице Бурятии, Улан-Удэ, загорелась крыша. Сначала в МЧС сообщили о возгорании покрышек и мусорного бака на территории комплекса, позднее огонь перекинулся на стену и кровлю здания. Открытое горение локализовали на площади 22 тыс. кв. м. В результате пожара никто не пострадал.
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