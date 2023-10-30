Возле станции метро «Бауманская» в Москве загорелся магазин вейпов и кальянов

Video

Возле станции метро «Бауманская» в Москве загорелось одноэтажное административное здание, сообщили РБК в пресс-службе столичного управления МЧС.

Пожар произошел по адресу ул. Ладожская, д. 4/6, стр. 3. Площадь возгорания составила 10 кв. м, его уже потушили.

Пять человек самостоятельно покинули здание до прибытия пожарных. Сведения о пострадавших не поступали.

По данным телеграм-каналов «Осторожно, Москва» и SHOT, загорелся торговый павильон, где продают вейпы, электронные сигареты и кальяны. В магазине сообщили изданию MSK1, что в ближайшие дни он работать не будет.