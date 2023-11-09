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Общество ,  
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В Домодедово произошел пожар на животноводческой ферме

МЧС: в Домодедово загорелось здание животноводческой фермы
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

В Домодедово Московской области загорелось здание бывшей животноводческой фермы, сообщили РБК в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, пожар произошел в селе Кишкино, о возгорании сообщили около 6:00. Огонь охватил кровлю склада с деревянными палетами и пластиковыми изделиями на площади 1750 кв. м.

«Сотрудники МЧС России работают по ликвидации пожара и защите от огня соседнего здания, расположенного в 20 м», — рассказали в ведомстве. По предварительным данным, никто не пострадал.

К тушению привлекли 32 человека и 11 единиц техники, силы и средства наращиваются, добавили в МЧС.

Накануне, 8 ноября, в Бурятии загорелся недействующий цех горно-обогатительного комбината «Озерный». Предприятие занимается добычей и переработкой свинцово-цинковых руд с последующим производством цинкового и свинцово-серебряного концентратов. Спасатели ликвидировали пожар на площади 500 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал.

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Пожар Домодедово Московская область
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