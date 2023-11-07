МЧС: в Улан-Удэ загорелась крыша торгового центра на площади 10 тыс. кв. м

В Улан-Удэ загорелась крыша торгового центра на площади 10 тыс. кв. м

В столице Бурятии Улан-Удэ загорелась крыша торгового центра, площадь пожара составила 10 тыс. кв. м. Об этом сообщила пресс-служба МЧС в своем телеграм-канале.

Из торгового центра на улицу самостоятельно вышли шесть человек. По предварительной информации МЧС, пострадавших нет. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

В пресс-службе управления МЧС по Бурятии уточнили, что пожар произошел в торговом центре «Гвоздь», огонь распространился на всю площадь крыши здания.

Возгорание тушат 45 человек и 16 единиц техники. Угрозы перехода огня на соседние здания нет, добавили в МЧС.

В середине сентября пожар произошел в ресторане в торговом центре в Санкт-Петербурге. Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м.

В тушении участвовали 62 человека и 18 единиц техники. В результате пожара никто не пострадал.