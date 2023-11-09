Военные сбили украинскую ракету «Нептун» у Крыма

Фото: Минобороны РФ

Силы ПВО сбили противокорабельную ракету «Нептун», которую запустила Украина, сообщили в Минобороны России.

Ракета была уничтожена над Черным морем у побережья Крыма около 17.40 мск, уточнили в ведомстве.

Противокорабельные ракеты «Нептун» предназначены для уничтожения кораблей водоизмещением до 5 тыс. т, а также наземных целей. Их разработку на Украине вело местное конструкторское бюро «Луч» с 2013 года. Комплексы были созданы на основе советской ракеты Х-35. Впервые о перехвате такой ракеты российское оборонное ведомство отчиталось в конце августа.

Минобороны и местные власти регулярно сообщает о работе ПВО в Крыму. В Киеве летом обещали больше атак БПЛА по целям в России, а в начале ноября сообщили о планах «крупного наступления беспилотников» в зимний период на цели в Крыму и других регионах.