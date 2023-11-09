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Военная операция на Украине ,  
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Военные сбили украинскую ракету «Нептун» у Крыма

Минобороны России: силы ПВО сбили у Крыма запущенную Украиной ракету «Нептун»
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Военная операция на Украине
Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Силы ПВО сбили противокорабельную ракету «Нептун», которую запустила Украина, сообщили в Минобороны России.

Ракета была уничтожена над Черным морем у побережья Крыма около 17.40 мск, уточнили в ведомстве. 

Противокорабельные ракеты «Нептун» предназначены для уничтожения кораблей водоизмещением до 5 тыс. т, а также наземных целей. Их разработку на Украине вело местное конструкторское бюро «Луч» с 2013 года. Комплексы были созданы на основе советской ракеты Х-35. Впервые о перехвате такой ракеты российское оборонное ведомство отчиталось в конце августа.

Минобороны и местные власти регулярно сообщает о работе ПВО в Крыму. В Киеве летом обещали больше атак БПЛА по целям в России, а в начале ноября сообщили о планах «крупного наступления беспилотников» в зимний период на цели в Крыму и других регионах. 



7 ноября Минобороны сообщило об уничтожении или перехвате 17 дронов над Черным морем и полуостровом. По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, обломки одного из сбитых беспилотников упали на крышу частного дома в Андреевке в Нахимовском районе на севере города, после чего начался небольшой пожар. Помимо этого один житель Орловки пострадал, мужчина получил перелом.

Теги
Минобороны Украина ПВО Нептун Крым
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