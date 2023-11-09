Против подарившего гранаты помощнику Залужного офицера завели дело

Ручная граната DM 51A2 (Фото: @ArmyInform / YouTube)

В деле о гибели Геннадия Частякова — помощника главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного появился подозреваемый. Им стал офицер, который подарил Частякову боевые гранаты на день рождения, сообщило в своем телеграм-канале Госбюро расследований (ГБР) Украины.

По данным ГБР, офицер без соответствующего разрешения приобрел восемь ручных универсальных наступательно-оборонительных гранат DM 51A2 и принес их в свой служебный кабинет. Позднее он упаковал шесть из них в подарочный деревянный ящик и положил к ним бутылку крепкого алкоголя.

«Ящик он подарил военнослужащему Геннадию Частякову по случаю его дня рождения. Этими действиями офицер фактически совершил сбыт взрывных устройств», — говорится в публикации.

В ведомстве уточнили, что еще две гранаты офицер оставил в шкафу в своем кабинете, их изъяли сотрудники правоохранительных органов.

Мужчину обвиняют в приобретении, хранении, ношении и сбыте взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины). Максимальное наказание по ней — семь лет лишения свободы.

Частяков погиб 6 ноября при подрыве гранаты в селе Чайки в Киевской области. Глава МВД Украины Игорь Клименко позднее сообщил, что взрыв произошел в результате несчастного случая. По его словам, 6 ноября Частяков вернулся домой с подарками от коллег и начал показывать их родственникам. Он достал подарочный ящик с гранатами и стал показывать сыну одну из них. В МВД отметили, что Частяков знал, что подаренные гранаты боевые.

В результате взрыва пострадали также дети майора. Сын находится в тяжелом состоянии под наблюдением врачей, дочь получила незначительные ранения.

В ГБР возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение, сбыт и передача огнестрельного оружия и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения) УК Украины.

Накануне, 8 ноября, ГБР назвало официальную версию гибели Частякова — смерть в результате несчастного случая, произошедшего при «неосторожном обращении с взрывным устройством».