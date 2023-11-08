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Киев назвал основную версию гибели помощника Залужного

Киев счел несчастный случай основной версией гибели помощника Залужного
Майор Геннадий Частяков погиб в результате несчастного случая, произошедшего при «неосторожном обращении со взрывным устройством», сообщило Государственное бюро расследований
Геннадий Частяков
Геннадий Частяков (Фото: из личного архива)

Помощник главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) майор Геннадий Частяков погиб в результате несчастного случая, произошедшего при «неосторожном обращении со взрывным устройством», сообщило Государственное бюро расследований в телеграм-канале. Эта версия рассматривается в качестве основной, отметили в ведомстве.

Среди других версий — «убийство по заказу спецслужб» России и убийство на почве неприязненных отношений.

Частяков погиб 7 ноября при подрыве гранаты в селе Чайки в Киевской области. О его гибели при взрыве сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По его словам, в одном из подарков сработало взрывное устройство, помощник погиб во время празднования своего дня рождения.

Глава МВД Украины Игорь Клименко позднее сообщил, что взрыв произошел в результате несчастного случая. По его словам, 6 ноября Частяков вернулся домой с подарками от коллег и начал показывать их родственникам. Он достал подарочный ящик с гранатами и начал показывать сыну один из снарядов нового западного образца.

«Сначала в руки боеприпас взял сын и начал крутить кольцо. Затем военнослужащий забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв», — рассказал министр.

Всего в подарке было шесть гранат. В кабинете человека, подарившего гранаты помощнику Залужного, прошел обыск, там обнаружили два таких снаряда. По данным ведомства, подарок был вручен коллегой погибшего. По информации «Украинской правды», дарителем был старший помощник Частякова Александр Тимченко.

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Как отметили в МВД, майор знал о том, что подаренные снаряды были боевыми.

В результате взрыва пострадали также дети Частякова. Сын находится в тяжелом состоянии под наблюдением врачей, дочь получила незначительные ранения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение, сбыт и передача огнестрельного оружия и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения) УК Украины.

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Елена Чернышова
Валерий Залужный ВСУ
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