МВД сочло гибель помощника Залужного от взрыва гранаты несчастным случаем

Помощник Залужного показывал сыну подаренную гранату, но выдернул кольцо, в результате чего погиб, считают в МВД Украины. Источник «Украинской правды» отмечает, что погибший оканчивал военную академию и умел обращаться с оружием

Валерий Залужный (Фото: president.gov.ua)

Взрыв, при котором погиб помощник главнокомандующего украинской армии Геннадий Частяков был результатом несчастного случая, заявил в телеграм-канале глава МВД Украины Игорь Клименко.

Министр сообщил, что 6 ноября Частяков праздновал свой день рождения, он вернулся домой с подарками от коллег и начал показывать их родственникам. Частяков достал подарочный ящик с гранатами внутри и начал показывать сыну один из боеприпасов — это были гранаты нового западного образца.

«Сначала в руки боеприпас взял сын и начал крутить кольцо. Затем военнослужащий забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв. В квартире полиция обнаружила еще 5 таких неразорванных гранат. Их отправят на экспертизу», — написал Клименко.

Полиция уже выяснила, кто подарил гранаты помощнику Залужного, добавил он, в его кабинете провели обыск и нашли еще две таких же гранаты.

Аналогичные сведения публикуют УНИАН, «Укринформ», «Суспільне» и ТСН со ссылкой на источник в МВД. «С вероятностью 99,9%, это трагический случай. Ему подарили на день рождения боевые гранаты, одна из которых сдетонировала при неосторожном обращении», — рассказал собеседник, добавив, что нет оснований говорить «ни о покушении, ни о российском следе».

При этом источник «Украинской правды» в Генштабе Украины подчеркивает: погибший оканчивал Военную академию в Одессе и точно знал, как обращаться с гранатой. По сведениям издания, он принес домой бутылку алкоголя и рюмки в виде гранат, подаренные старшим помощником заместителя главкома ВСУ Александром Тимченко, а взрыв произошел при открытии пакета, где они находились.

Залужный написал, что «в одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство». Он назвал Частякова близким другом. В больницу доставлен 13-летний сын погибшего, который получил тяжелые ранения, сообщали в МВД ранее.