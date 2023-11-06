 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

МВД сочло гибель помощника Залужного от взрыва гранаты несчастным случаем

МВД Украины: гибель помощника Залужного при взрыве гранаты — несчастный случай
Сюжет
Военная операция на Украине
Помощник Залужного показывал сыну подаренную гранату, но выдернул кольцо, в результате чего погиб, считают в МВД Украины. Источник «Украинской правды» отмечает, что погибший оканчивал военную академию и умел обращаться с оружием
Валерий Залужный
Валерий Залужный (Фото: president.gov.ua)

Взрыв, при котором погиб помощник главнокомандующего украинской армии Геннадий Частяков был результатом несчастного случая, заявил в телеграм-канале глава МВД Украины Игорь Клименко.

Министр сообщил, что 6 ноября Частяков праздновал свой день рождения, он вернулся домой с подарками от коллег и начал показывать их родственникам. Частяков достал подарочный ящик с гранатами внутри и начал показывать сыну один из боеприпасов — это были гранаты нового западного образца.

«Сначала в руки боеприпас взял сын и начал крутить кольцо. Затем военнослужащий забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв. В квартире полиция обнаружила еще 5 таких неразорванных гранат. Их отправят на экспертизу», — написал Клименко.

Полиция уже выяснила, кто подарил гранаты помощнику Залужного, добавил он, в его кабинете провели обыск и нашли еще две таких же гранаты.

Аналогичные сведения публикуют УНИАН, «Укринформ», «Суспільне» и ТСН со ссылкой на источник в МВД. «С вероятностью 99,9%, это трагический случай. Ему подарили на день рождения боевые гранаты, одна из которых сдетонировала при неосторожном обращении», — рассказал собеседник, добавив, что нет оснований говорить «ни о покушении, ни о российском следе».

При этом источник «Украинской правды» в Генштабе Украины подчеркивает: погибший оканчивал Военную академию в Одессе и точно знал, как обращаться с гранатой. По сведениям издания, он принес домой бутылку алкоголя и рюмки в виде гранат, подаренные старшим помощником заместителя главкома ВСУ Александром Тимченко, а взрыв произошел при открытии пакета, где они находились.

Программа развития РБК Pro Публичные выступления: новый навык

Залужный написал, что «в одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство». Он назвал Частякова близким другом. В больницу доставлен 13-летний сын погибшего, который получил тяжелые ранения, сообщали в МВД ранее.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Валерий Залужный
Материалы по теме
Помощник Залужного погиб от спрятанной в подарке бомбы
Политика
«Украинская правда» опубликовала фото с места гибели помощника Залужного
Политика
Зеленский поспорил с Залужным о тупике в конфликте с Россией
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 4 ноября
EUR ЦБ: 99,01 (+0,01) Инвестиции, 03 ноя, 16:42 Курс доллара на 4 ноября
USD ЦБ: 93,04 (-0,14) Инвестиции, 03 ноя, 16:42
Минобороны Италии допустило окончание конфликта на Украине весной Политика, 00:26
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 00:15
DHL повысила тарифы в России после неудачи с продажей бизнеса Бизнес, 00:02
МВД сочло гибель помощника Залужного от взрыва гранаты несчастным случаем Политика, 06 ноя, 23:48
Как стать продавцом на маркетплейсе. Инструкция РБК и Яндекс Маркет, 06 ноя, 23:41
«Украинская правда» опубликовала фото с места гибели помощника Залужного Политика, 06 ноя, 23:37
Активисты заблокировали завод Boeing в Миссури из-за ударов по Газе Политика, 06 ноя, 23:10
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
Зеленский заявил, что выборы сейчас «не ко времени» Политика, 06 ноя, 23:09
Новое поколение рулит: чем отличаются последние модели LADA Vesta РБК и LADA, 06 ноя, 23:06
В Белом доме назвали цель отправки атомной подлодки на Ближний Восток Политика, 06 ноя, 22:40
Как сказать «хватит» и доехать до Байкала РБК и Jaecoo, 06 ноя, 22:22
Помощник Залужного погиб от спрятанной в подарке бомбы Политика, 06 ноя, 22:13
Reuters узнал о планах Tesla построить в Германии машину за €25 тыс. Технологии и медиа, 06 ноя, 22:10
Протодиакон Кураев сообщил, что находится в Праге Политика, 06 ноя, 22:03