МВД Украины: помощник Залужного знал, что подаренные ему гранаты были боевыми

Помощник Залужного знал, что подаренные ему гранаты были боевыми

Погибший при взрыве гранаты помощник главкома ВСУ Частяков знал о том, что подаренные боеприпасы боевые, сообщает МВД Украины. В подарке была бутылка алкоголя и шесть гранат. Дело возбудили по статье об умышленном убийстве

Геннадий Частяков (Фото: gennadiichastiakov / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Подаривший гранаты помощнику главнокомандующего ВСУ Геннадию Частякову предупредил его о том, что они боевые, сообщила пресс-секретарь украинского МВД Марьяна Рева, передает УНИАН. Частяков погиб при взрыве снаряда, который был в одном из подарков.

Спикер МВД Украины рассказала, что подарок был в виде коробки, посередине которой были бутылка алкоголя и шесть гранат. При вручении подарка даритель отметил, что снаряды боевые. «Но погибший, очевидно, всерьез эти слова не воспринял и имеем такую ужасную трагедию», — сказала Рева.

Она добавила, что изъяты еще гранаты, их отправили на экспертизу, также следствие выясняет, откуда они поступили и на каких основаниях были переданы другим людям. Статус подарившего снаряды не уточняется.

По словам Ревы, в результате взрыва гранаты пострадали также дети погибшего. Сын находится в тяжелом состоянии под наблюдением врачей, дочь получила незначительные ранения.

Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона сообщила, что по факту гибели Частякова возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение, сбыт и передача огнестрельного оружия и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения) УК Украины. Ведомство уточнило, что подарок был сделан коллегой погибшего военного.

Помощник главкома ВСУ погиб 6 ноября. Он вернулся домой с подарками от коллег и начал показывать их родственникам. Частяков достал подарочный ящик с гранатами внутри и начал показывать сыну один из боеприпасов — это были гранаты нового западного образца. Как сообщил глава украинского МВД Игорь Клименко, сначала боеприпас взял сын погибшего, после тот забрал его у ребенка и выдернул кольцо, вследствие чего произошел взрыв.

У подарившего гранаты обнаружили еще два подобных боеприпаса. По данным «Украинской правды», дарителем был старший помощник Частякова полковник Александр Тимченко.