Кремль назвал признак продвинутых отношений с Казахстаном

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Появление «перекрестных» интервью, которые дали перед визитом Владимира Путина в Казахстан президенты обеих стран, говорит о стратегическом характере отношений двух государств. Об этом, как сообщает корреспондент РБК, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вы видели, что накануне визита президента Путина в Казахстан президенты обменялись интервью, это такие перекрестные интервью. Достаточно беспрецедентное событие. Свидетельствует красноречиво о весьма и весьма продвинутом стратегическом уровне и характере отношений наших двух стран», — сказал Песков.

Он рассказал также о программе визита Путина.

Намечены беседа обоих президентов в узком составе и обстоятельные переговоры делегаций, по итогам которых будут подписаны документы.

Президенты России и Казахстана сделают также заявление для прессы.

«Также очень важный пункт в программе визита — совместное участие двух президентов в пленарном заседании 19-го Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, в режиме видеоконференции они примут участие», — рассказал Песков.

Он уточнил, что Путин вряд ли сможет встретиться с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым из-за насыщенной программы визита.

Текст интервью Владимира Путина «Казахстанской правде» был опубликован 8 ноября 2023 года на сайте Кремля. В нем Путин перечислил основные принципы партнерства России и Казахстана, а также выразил уверенность в будущем сотрудничества, «какая бы обстановка ни складывалась в мире». По словам Путина, отношения двух стран активно развиваются и носят привилегированный характер.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью «Известиям» заявил, что сотрудничество между странами основано на добрососедстве и союзничестве, которое имеет «богатое прошлое и блестящее будущее». «Мы всегда стараемся принимать во внимание позицию российских партнеров, а они — учитывать наше мнение», — добавил он.