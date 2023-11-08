 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Кремль назвал признак продвинутых отношений с Казахстаном

Песков: появление интервью лидеров — признак продвинутых отношений с Казахстаном
Фото: Florian Gaertner / Global Look Press
Фото: Florian Gaertner / Global Look Press

Появление «перекрестных» интервью, которые дали перед визитом Владимира Путина в Казахстан президенты обеих стран, говорит о стратегическом характере отношений двух государств. Об этом, как сообщает корреспондент РБК, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вы видели, что накануне визита президента Путина в Казахстан президенты обменялись интервью, это такие перекрестные интервью. Достаточно беспрецедентное событие. Свидетельствует красноречиво о весьма и весьма продвинутом стратегическом уровне и характере отношений наших двух стран», — сказал Песков.

Он рассказал также о программе визита Путина.

Намечены беседа обоих президентов в узком составе и обстоятельные переговоры делегаций, по итогам которых будут подписаны документы.

Президенты России и Казахстана сделают также заявление для прессы.

«Также очень важный пункт в программе визита — совместное участие двух президентов в пленарном заседании 19-го Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, в режиме видеоконференции они примут участие», — рассказал Песков.

Читайте на РБК Pro
«Северсталь» вложит в новый проект 97 млрд руб. Что будет с акциями
Зачем владелец Opel и Fiat вкладывает $1,5 млрд в китайские электрокары
Какой диапазон ждет доллар до конца года и в чем лучше хранить средства
Время стариков: как мир дошел до геронтократии и чем это грозит

Он уточнил, что Путин вряд ли сможет встретиться с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым из-за насыщенной программы визита.

Текст интервью Владимира Путина «Казахстанской правде» был опубликован 8 ноября 2023 года на сайте Кремля. В нем Путин перечислил основные принципы партнерства России и Казахстана, а также выразил уверенность в будущем сотрудничества, «какая бы обстановка ни складывалась в мире». По словам Путина, отношения двух стран активно развиваются и носят привилегированный характер.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью «Известиям» заявил, что сотрудничество между странами основано на добрососедстве и союзничестве, которое имеет «богатое прошлое и блестящее будущее». «Мы всегда стараемся принимать во внимание позицию российских партнеров, а они — учитывать наше мнение», — добавил он.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Конференция

SberProTech 2023 - II конференция партнёров Сбера по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Медиа Промышленность

Как восстанавливается рынок полимеров в России

СберПро Медиа Недвижимость

На пике. Тренды и вызовы рынка жилой недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Цифровая поликлиника: новые профессии в здравоохранении

СберПро Медиа Интересное

Личный трек. Карьерные стратегии для «белых воротничков»

СберПро Медиа Разработка

Навигатор по цифровым решениям

СберПро Медиа Интересное

Луч света. Что такое Li-Fi и чем он лучше Wi-Fi

СберПро Медиа АПК

Умный фермер. Какие задачи аграриев решает искусственный интеллект

СберПро Медиа Интересное

Двойники в сетях: как цифровизация меняет энергетику России

СберПро Медиа Туризм

«Все захотели заниматься туризмом»: барометр отрасли

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Касым-Жомарт Токаев Владимир Путин Казахстан визит
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
В МИДе заявили о попытках США расширить влияние в Казахстане
Политика
Путин назвал принципы партнерства и дружбы России и Казахстана
Политика
Кремль ответил на вопрос о связи санкций с поездкой Путина в Казахстан
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 98,79 (—) Инвестиции, 07 ноя, 16:34 Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 92,42 (—) Инвестиции, 07 ноя, 16:34
Что такое элитные резиденции в Сочи на первой линии РБК и Breeze Home, 13:32
Умер математик, автор книг о казино Лев Натансон Общество, 13:30
Совфед одобрил поправки в закон о выборах президента России Политика, 13:30
Цена нефти Brent упала ниже $81 за баррель впервые с 24 июля Инвестиции, 13:27
Глава ЦБ рассказала об оценке риска введения санкций против Мосбиржи Инвестиции, 13:25
Попова заявила о подготовке стационаров к новой волне COVID-19 Общество, 13:19
G7 пригрозила ХАМАС санкциями и призвала освободить заложников Политика, 13:18
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
Как веб-студии увеличить выручку в четыре раза с облаком РБК и Yandex Cloud, 13:09
Власти сообщили о 55 раненых при обстреле Донецка Политика, 13:02
Греф рассказал о вызове разработчиков «Сбера» в прокуратуру из-за ИИ Финансы, 13:02
Криптобиржа Binance запустила собственный Web3-кошелек Крипто, 12:48
Овечкин связал с невезением свою низкую результативность на старте сезона Спорт, 12:47
Кто займет свободные ниши на рынке бытовой электроники РБК и Триколор, 12:46
Страны G7 не смогли согласовать санкции против российских алмазов Политика, 12:44