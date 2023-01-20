Путин поговорил по телефону с Токаевым

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев (слева направо) (Фото: Алексей Даничев / ТАСС)

Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщает администрация российского лидера.

Лидеры обсудили «актуальные темы развития российско-казахстанского стратегического партнерства и союзничества», заявили в Кремле. Путин и Токаев также затронули «вопросы дальнейшего взаимодействия в энергетической сфере».

В прошлый раз лидеры двух стран созванивались 3 января. Они обменялись поздравлениями с Новым годом, отметив высокий уровень российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и сотрудничества.

26 декабря лидеры стран СНГ встретились в Петербурге. В саммите помимо Путина и Токаева участвовали президенты Азербайджана — Ильхам Алиев, Таджикистана — Эмомали Рахмон, Белоруссии — Александр Лукашенко, Туркмении — Сердар Бердымухамедов, Киргизии — Садыр Жапаров, Узбекистана — Шавкат Мирзиёев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян. Встреча продлилась семь часов.