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Политика ,  
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Германия объявила о выводе систем ПВО Patriot из Польши

Германия объявила о выводе систем ПВО Patriot и персонала из Польши

Вооруженные силы Германии намерены прекратить развертывание в Польше своих систем противоракетной (ПРО) и противовоздушной (ПВО) обороны Patriot с 10 ноября, заявило немецкое Минобороны.

«В пятницу, 10 ноября 2023 года, немецкая оперативная группа противовоздушной и противоракетной обороны завершит свою миссию в рамках деятельности НАТО по обеспечению повышенной бдительности. <...> После прощального построения 15 ноября 2023 года будет осуществляться постепенный вывод в Германию персонала и трех задействованных огневых единиц», — сказано в заявлении. Как уточняет ZDF, комплексы в Польше обслуживали около 320 немецких военнослужащих.

Командование противовоздушной обороной после вывода Patriot будет передано Польше, добавили в немецком Минобороны.

Комплекс Patriot был разработан в конце 1970-х. Изначально он был предназначен для уничтожения авиации противника, однако более поздние его модификации позволяли бороться в том числе и с ракетами.

Батарея ЗРК Patriot обычно состоит из пяти—восьми пусковых установок с четырьмя ракетами на каждой, радиолокационного комплекса, а также пункта управления и источника энергоснабжения. Персонал батареи — от 70 до 90 человек.

Германия и Польша договорились развернуть американские батареи Patriot в прошлом декабре, после того как в середине ноября 2022 года в польском селе Пшеводув в 8 км от границы с Украиной упала ракета. Впоследствии польские власти подтвердили, что она была украинской.

Предполагалось, что немецкое Минобороны уберет эти системы с восточных границ Польши к июню, однако срок их пребывания увеличили по просьбе польской стороны. По словам главы ведомства Бориса Писториуса, Patriot обеспечивали оборону Польши около девяти месяцев.

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