Минобороны Сирии обвинило Израиль в ударе по военным объектам

Авиация Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по военным объектам на юге Сирии, сообщило сирийское Минобороны в Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России).

«Сегодня около 22:50 (время совпадает с мск. — РБК) израильский противник осуществил атаку с воздуха со стороны Баальбека в Ливане, нанеся удары по нескольким военным объектам в южном регионе [Сирии]», — сказано в сообщении.

В результате, по данным Минобороны, «был нанесен некоторый материальный ущерб».

Пограничные обстрелы между Сирией и Израилем происходят в основном в районе Голанских высот, которые до 1967 года были частью Сирии. В июне того года в ходе Шестидневной войны Израиль занял две трети территории. В 1981 году израильский парламент принял закон, который юридически включил Голаны в состав государства. Совбез ООН признал случившееся незаконной аннексией.

Израильская авиация не раз наносила удары по сирийским военным объектам. Сирийские власти одними из первых выступили с поддержкой действий палестинской группировки ХАМАС, с которой Израиль ведет войну с начала октября. На фоне конфликта интенсивность приграничных обстрелов возросла, армия Израиля бомбила сирийские аэропорты в Алеппо и Дамаске.

Портал Ynet сообщал, что атаки осуществлялись с целью помешать переброске современных вооружений в Ливан. Bloomberg писал со ссылкой на источники, что Израиль наносит удары по позициям поддерживаемых Ираном сирийских ополченцев. Авиация также атакует объекты, которые Израиль считает связанными с исламистской группировкой «Хезболла», отмечали источники.