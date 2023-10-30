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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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ЦАХАЛ сообщила об ударе по военной инфраструктуре в Сирии

ЦАХАЛ: израильские ВВС нанесли удар по военной инфраструктуре в Сирии
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Самолет израильских ВВС нанес удар по военной инфраструктуре в Сирии в ответ на обстрелы, сообщила пресс-служба армии Израиля. До этого ЦАХАЛ также сообщала о бомбардировках объектов «Хезболлы»
Фото: Björn Trotzki / IMAGO / ТАСС
Фото: Björn Trotzki / IMAGO / ТАСС

Истребитель ВВС Израиля нанес удар по военной инфраструктуре в Сирии в ответ на обстрелы с сирийской территории, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

За несколько часов до этого ЦАХАЛ сообщала о бомбардировках объектов «Хезболлы», расположенных на территории Ливана. Тревога в течении дня регулярно звучала в северных районах Израиля, отмечает The Times of Israel.

Пограничные обстрелы между Сирией и Израилем происходят в основном в районе Голанских высот, которые до 1967 года были частью Сирии. В июне того года в ходе шестидневной войны Израиль занял две трети территории. В 1981 году израильский парламент принял закон, который юридически включил Голаны в состав государства. Совбез ООН признал случившееся незаконной аннексией.

После начала войны Израиля и ХАМАС власти Сирии одними из первых выступили с поддержкой действий палестинского движения. Одновременно с этим интенсивность приграничных обстрелов возросла, а армия Израиля уже дважды бомбила сирийские аэропорты в Алеппо и Дамаске.

Ynet писала, что атаки были осуществлены с целью помешать переброске современных вооружений в Ливан. Российский МИД назвал удары грубым нарушением суверенитета Сирии, предупредив, что подобные действия могут привести к вооруженной эскалации в регионе.

Кроме этого, в ночь на 27 октября американские истребители нанесли удары по двум объектам на востоке Сирии, которые, по данным Вашингтона, используют иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) и связанные с ним группировки, поддерживаемые Ираном. В Пентагоне подчеркнули, что удары наносились по приказу Байдена в целях самообороны в связи с атаками на американские войска в Сирии и Ираке, которые начались 17 октября.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Сирия ЦАХАЛ ВВС Израиль ракетный удар
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