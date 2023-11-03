Bloomberg узнал об отказе Израиля информировать Россию об ударах по Сирии

Bloomberg: Израиль стал не всегда информировать Россию об ударах по Сирии

Израиль наносит удары по сирийской территории по целям, которые считает связанными с Ираном и «Хезболлой». Москву об этих ударах израильская сторона предупреждает не всегда

Фото: Ammar Safarjalani / Zuma / ТАСС

Израиль усилил атаки по позициям поддерживаемых Ираном сирийских ополченцев и стал не всегда предупреждать Россию об этих ударах, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Это ухудшает и так непростые отношения двух стран, отмечают собеседники агентства.

Источники рассказали о нескольких атаках в конце октября (25-го и 30-го), о которых Россию не оповестили. На юге Сирии Израиль нанес удар по складу оружия на военной базе, где, как заявил источник Bloomberg, находились военные и Сирии, и Ирана, и исламистской группировки «Хезболла». В результате погибли более десятка сирийских военных.

Перед следующей атакой, тоже по военной базе на юге Сирии, в провинции Дараа, израильтяне разбросали листовки с предупреждением для сирийцев о недопустимости действий Ирана и его сторонников близ границы с Израилем. После этого был нанесен авиаудар.

РБК направил запросы в Минобороны и МИД России.

Израильская армия подтверждала, что наносила удары по сирийской территории в указанные даты. В обоих случаях она заявила, что атаки были проведены в ответ на обстрелы со стороны Сирии.

Удары по территории арабской республики в это же время нанесли и США. 27 октября Пентагон заявил, что были атакованы два объекта на востоке Сирии, которые, по данным Вашингтона, используют иранские военные и связанные с ними группировки. Ведомство добавило, что удары стали ответом на серию атак на американских военнослужащих в Сирии и Ираке, они начались 17 октября. Источник Reuters говорил, что эти удары США не координировали с Израилем, который поддерживают в войне с ХАМАС.

Позднее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что эти удары были «предупреждающим сигналом» для Ирана, на который он возложил ответственность за атаки на американских военных.



Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва не опасается втягивания в конфликт российского военного контингента в Сирии из-за ударов США.