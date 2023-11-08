 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В США заявили о нехватке средств для гуманитарной поддержки Украины

В USAID заявили о нехватке у США денег на поддержку Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

У США не осталось средств для бюджетной поддержки гуманитарных нужд Украины, заявил помощник главы Агентства по международному развитию (USAID) по делам Европы и Евразии Эрин Макки на заседании в комитете сената по иностранным делам. Его слова приводятся на сайте сената.

«Без дополнительных ассигнований правительству Украины пришлось бы прибегнуть к чрезвычайным мерам, таким как эмиссия денег или невыплата зарплат работникам критически важных сфер, что могло бы привести к гиперинфляции и нанести серьезный ущерб в военной сфере», — констатировал Макки.

Он отметил, что USAID исчерпало все свои дополнительные
средства на гуманитарную помощь Украине.

Если конгресс США не одобрит дополнительное финансирование, то партнерским организациям USAID на Украине придется сократить количество людей, которые получают помощь, до 75%, либо полностью приостановить гуманитарные программы, объяснил глава агентства.

3 ноября палата представителей конгресса США приняла план республиканцев по предоставлению помощи Израилю в борьбе с ХАМАС без упоминания Украины. Президент США Джо Байден, ранее просивший выделить $105 млрд на поддержку этих стран и другие цели, пригрозил наложить вето на документ. Спустя несколько дней демократы в сенате США заблокировали законопроект о выделении помощи Израилю без Украины.

Позднее Пентагон анонсировал новый пакет помощи Киеву на $125 млн. Вашингтон планирует направить Киеву ракеты для зенитных комплексов NASAMS и реактивных систем залпового огня HIMARS, боеприпасы для противотанковых комплексов, а также боеприпасы с лазерным наведением для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, снаряды калибра 105 и 155 мм.

Программа развития РБК Pro Управление вниманием и временем: новый навык

Москва неоднократно критиковала поставки западного оружия Украине, а также заявляла, что это не окажет существенного влияния на ход военной операции, хотя и может затянуть конфликт.

Теги
Украина США финансовая помощь
Материалы по теме
Демократы в сенате США заблокировали пакет помощи Израилю без Украины
Политика
Правительство Словакии заблокировало военную помощь Украине на €40 млн
Политика
В парламент Эстонии направили проект передачи активов России Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 ноября
EUR ЦБ: 98,44 (-0,35) Инвестиции, 16:20 Курс доллара на 9 ноября
USD ЦБ: 92,2 (-0,22) Инвестиции, 16:20
Когда ситуация накаляется: как вести себя на рабочих онлайн-встречах 21:07
В США заявили о нехватке средств для гуманитарной поддержки Украины Политика, 20:46
Как космос помогает автомобилям стать технологически совершенней РБК и Geely, 20:44
В Госдепе США объяснили «необходимость» продолжения конфликта на Украине Политика, 20:40
Гата Камский заявил о «смерти» онлайн-шахмат из-за читеров Спорт, 20:35
Ключ к общению: зачем нужен социальный капитал и как его заработать РБК и ЖК SOUL, 20:32
Необычный дизайн и камера на 100 Мп. Обзор и тест смартфона Honor 90 Lite РБК Life, 20:27
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
Военные Йемена заявили, что сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper Политика, 20:22
Как за 10 лет изменилась экологическая обстановка в столице РБК и ДПиООС, 20:21
Почему российский бизнес остается верен ESG-повестке Тренды, 20:18
ГД одобрила в 1-м чтении законопроект о посуточной аренде. Что это значит Недвижимость, 19:58
Новое поколение рулит: чем отличаются последние модели LADA Vesta РБК и LADA, 19:58
Семейное обучение: как поколение хоумскулеров меняет систему Pro, 19:56
Цена нефти Brent упала ниже $80 за баррель впервые за 3,5 месяца Инвестиции, 19:50