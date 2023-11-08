В USAID заявили о нехватке у США денег на поддержку Украины

В США заявили о нехватке средств для гуманитарной поддержки Украины

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

У США не осталось средств для бюджетной поддержки гуманитарных нужд Украины, заявил помощник главы Агентства по международному развитию (USAID) по делам Европы и Евразии Эрин Макки на заседании в комитете сената по иностранным делам. Его слова приводятся на сайте сената.

«Без дополнительных ассигнований правительству Украины пришлось бы прибегнуть к чрезвычайным мерам, таким как эмиссия денег или невыплата зарплат работникам критически важных сфер, что могло бы привести к гиперинфляции и нанести серьезный ущерб в военной сфере», — констатировал Макки.

Он отметил, что USAID исчерпало все свои дополнительные

средства на гуманитарную помощь Украине.

Если конгресс США не одобрит дополнительное финансирование, то партнерским организациям USAID на Украине придется сократить количество людей, которые получают помощь, до 75%, либо полностью приостановить гуманитарные программы, объяснил глава агентства.

3 ноября палата представителей конгресса США приняла план республиканцев по предоставлению помощи Израилю в борьбе с ХАМАС без упоминания Украины. Президент США Джо Байден, ранее просивший выделить $105 млрд на поддержку этих стран и другие цели, пригрозил наложить вето на документ. Спустя несколько дней демократы в сенате США заблокировали законопроект о выделении помощи Израилю без Украины.

Позднее Пентагон анонсировал новый пакет помощи Киеву на $125 млн. Вашингтон планирует направить Киеву ракеты для зенитных комплексов NASAMS и реактивных систем залпового огня HIMARS, боеприпасы для противотанковых комплексов, а также боеприпасы с лазерным наведением для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, снаряды калибра 105 и 155 мм.

Москва неоднократно критиковала поставки западного оружия Украине, а также заявляла, что это не окажет существенного влияния на ход военной операции, хотя и может затянуть конфликт.