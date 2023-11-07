Прокуратура показала видео стрельбы в Москве с участием чемпиона по боксу
Прокуратура Москвы опубликовала видео инцидента у ресторана, в ходе которого бывший чемпион Европы по боксу Никита Иванов устроил стрельбу и ранил четырех человек.
На видео показано, что сначала между двумя мужчинами была драка, позже один из них достал из кармана куртки оружие и открыл огонь, выстрелив несколько раз в мужчину, с которым дрался, а потом в рядом стоящих людей. Еще один мужчина пытался его задержать, но Иванов продолжил стрелять.
Стрельба произошла вечером 5 ноября у московского ресторана Paulaner Brauhaus Moscow Paveletsky на Шлюзовой набережной. Источники РБК в полиции и территориальном отделе ведомства уточнили, что конфликт начался после того, как 37-летний Иванов попросил закурить, выходя из заведения со спутницей. По словам одного из них, бывший спортсмен облокотился на плечо 21-летнего студента геологического факультета МГУ Олега Гусаревича, стоявшего с компанией при входе в ресторан. После того как студент попросил Иванова убрать руку, начался конфликт.
В итоге спортсмена задержали, в отношении него завели уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК) с максимальным наказанием до семи лет лишения свободы. Следствие просило его арестовать, суд удовлетворил эту просьбу и отправил Иванова в СИЗО.
Никита Иванов в 2011 году завоевал серебряную медаль чемпионата Европы в Анкаре, в 2013 году выиграл чемпионат Европы в Минске. Карьеру боксера спортсмен завершил в 2014 году.
SberProTech 2023 - II конференция партнёров Сбера по цифровой трансформации бизнеса
Как восстанавливается рынок полимеров в России
На пике. Тренды и вызовы рынка жилой недвижимости
Цифровая поликлиника: новые профессии в здравоохранении
Личный трек. Карьерные стратегии для «белых воротничков»
Навигатор по цифровым решениям
Луч света. Что такое Li-Fi и чем он лучше Wi-Fi
Умный фермер. Какие задачи аграриев решает искусственный интеллект
Двойники в сетях: как цифровизация меняет энергетику России
«Все захотели заниматься туризмом»: барометр отрасли