Прокуратура показала видео стрельбы в Москве с участием чемпиона по боксу

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Прокуратура Москвы опубликовала видео инцидента у ресторана, в ходе которого бывший чемпион Европы по боксу Никита Иванов устроил стрельбу и ранил четырех человек.

На видео показано, что сначала между двумя мужчинами была драка, позже один из них достал из кармана куртки оружие и открыл огонь, выстрелив несколько раз в мужчину, с которым дрался, а потом в рядом стоящих людей. Еще один мужчина пытался его задержать, но Иванов продолжил стрелять.

Стрельба произошла вечером 5 ноября у московского ресторана Paulaner Brauhaus Moscow Paveletsky на Шлюзовой набережной. Источники РБК в полиции и территориальном отделе ведомства уточнили, что конфликт начался после того, как 37-летний Иванов попросил закурить, выходя из заведения со спутницей. По словам одного из них, бывший спортсмен облокотился на плечо 21-летнего студента геологического факультета МГУ Олега Гусаревича, стоявшего с компанией при входе в ресторан. После того как студент попросил Иванова убрать руку, начался конфликт.

В итоге спортсмена задержали, в отношении него завели уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК) с максимальным наказанием до семи лет лишения свободы. Следствие просило его арестовать, суд удовлетворил эту просьбу и отправил Иванова в СИЗО.

Никита Иванов в 2011 году завоевал серебряную медаль чемпионата Европы в Анкаре, в 2013 году выиграл чемпионат Европы в Минске. Карьеру боксера спортсмен завершил в 2014 году.