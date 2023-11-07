 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Прокуратура показала видео стрельбы в Москве с участием чемпиона по боксу

Прокуратура Москвы показала видео стрельбы с участием чемпиона Европы по боксу

Прокуратура показала видео стрельбы в Москве с участием чемпиона по боксу
Video

Прокуратура Москвы опубликовала видео инцидента у ресторана, в ходе которого бывший чемпион Европы по боксу Никита Иванов устроил стрельбу и ранил четырех человек.

На видео показано, что сначала между двумя мужчинами была драка, позже один из них достал из кармана куртки оружие и открыл огонь, выстрелив несколько раз в мужчину, с которым дрался, а потом в рядом стоящих людей. Еще один мужчина пытался его задержать, но Иванов продолжил стрелять.

Стрельба произошла вечером 5 ноября у московского ресторана Paulaner Brauhaus Moscow Paveletsky на Шлюзовой набережной. Источники РБК в полиции и территориальном отделе ведомства уточнили, что конфликт начался после того, как 37-летний Иванов попросил закурить, выходя из заведения со спутницей. По словам одного из них, бывший спортсмен облокотился на плечо 21-летнего студента геологического факультета МГУ Олега Гусаревича, стоявшего с компанией при входе в ресторан. После того как студент попросил Иванова убрать руку, начался конфликт.

В итоге спортсмена задержали, в отношении него завели уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК) с максимальным наказанием до семи лет лишения свободы. Следствие просило его арестовать, суд удовлетворил эту просьбу и отправил Иванова в СИЗО.

Никита Иванов в 2011 году завоевал серебряную медаль чемпионата Европы в Анкаре, в 2013 году выиграл чемпионат Европы в Минске. Карьеру боксера спортсмен завершил в 2014 году.

Программа развития РБК Pro Управление вниманием и временем: новый навык
Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Конференция

SberProTech 2023 - II конференция партнёров Сбера по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Медиа Промышленность

Как восстанавливается рынок полимеров в России

СберПро Медиа Недвижимость

На пике. Тренды и вызовы рынка жилой недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Цифровая поликлиника: новые профессии в здравоохранении

СберПро Медиа Интересное

Личный трек. Карьерные стратегии для «белых воротничков»

СберПро Медиа Разработка

Навигатор по цифровым решениям

СберПро Медиа Интересное

Луч света. Что такое Li-Fi и чем он лучше Wi-Fi

СберПро Медиа АПК

Умный фермер. Какие задачи аграриев решает искусственный интеллект

СберПро Медиа Интересное

Двойники в сетях: как цифровизация меняет энергетику России

СберПро Медиа Туризм

«Все захотели заниматься туризмом»: барометр отрасли

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
стрельба Москва прокуратура боксер
Материалы по теме
Устроившим стрельбу в ресторане в Москве оказался чемпион Европы по боксу
Общество
Причиной стрельбы с пострадавшими в центре Москвы стала просьба закурить
Общество
Против устроившего стрельбу в ресторане Москвы завели уголовное дело
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 98,79 (—) Инвестиции, 16:34 Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 92,42 (—) Инвестиции, 16:34
В ГИБДД Москвы призвали срочно запретить детям ездить на электросамокатах Общество, 17:31
Военная операция на Украине. Карта на 7 ноября Политика, 17:28
Зеленский отложил поездку в Израиль на неопределенный срок Политика, 17:22
Юрта, чак-чак и глэмпинг: что стоит попробовать в Татарстане РБК и LADA, 17:20
ПСБ и институт ВЭБ представили исследование «зеленого» транспорта Пресс-релиз, 17:09
Стиль, комфорт и обзор 540°: что умеет автомобиль Jaecoo J7 РБК и Jaecoo, 16:57
Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо заразился коронавирусом Спорт, 16:56
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
В «Роскосмосе» назвали условие полета на Марс и к его спутникам Технологии и медиа, 16:46
Как заработать на «облачном» тренде. Пять реальных кейсов РБК и Yandex Cloud, 16:45
Власти Казахстана объяснили блокировку криптобиржи Coinbase в стране Крипто, 16:41
ФСБ сообщила о деле против замглавы МВД Дагестана из-за взятки Политика, 16:37
Очищенный воздух и питьевая вода: в Москве появятся эко-апартаменты РБК и Ahead, 16:34
США назвали дату приостановки участия в договоре об оружии в Европе Политика, 16:30
В Самарской области арестовали подростка за попытку поджечь школу Общество, 16:29