Против устроившего стрельбу в ресторане Москвы завели уголовное дело

Прокуратура завела дело о хулиганстве после стрельбы в ресторане в центре Москвы

Прокуратура Москвы завела уголовное дело против мужчины, который 6 ноября устроил стрельбу в ресторане Paulaner Brauhaus в центре Москвы, сообщило ведомство в телеграм-канале.

По данным прокуратуры, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил двоих мужчин, затем «не менее шести раз выстрелил из пистолета в их сторону и в сторону находящихся там же еще двоих мужчин». В результате трое получили огнестрельные ранения, еще один — перелом носа.

В отношении злоумышленника завели дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК) с максимальным наказанием до семи лет лишения свободы.

Замоскворецкая межрайонная прокуратура сообщила, что стрельбу устроил 37-летний мужчина. Источники ТАСС и канала «112» рассказали, что стрелявший — чемпион Европы по боксу Никита Иванов. По данным телеграм-канала, спортсмена уже задерживали три года назад, когда он возвращался с соревнований в Ульяновске и в поезде избил боксера Бассира Мирсиябова. Тогда пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.