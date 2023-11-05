Прокуратура: четыре человека пострадали при стрельбе в ресторане в Москве

Четыре человека пострадали при стрельбе в ресторане в центре Москвы

По данным SHOT, стрельбу открыл один из гостей заведения. Прокуратура сообщила, что мужчину удалось задержать, пострадали четыре человека

Фото: moscowproc / Telegram

У ресторана в центре Москвы произошла стрельба, на место выехали силовики, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

По данным телеграм-канала SHOT, стрельбу открыл один из гостей заведения Paulaner Brauhaus Moscow Paveletsky на Шлюзовой набережной.

Позже Замоскворецкая межрайонная прокуратура сообщила, что стрельбу устроил 37-летний злоумышленник, которого удалось задержать. «В ходе конфликта [он] произвел несколько выстрелов в оппонентов из травматического оружия, причинив четверым мужчинам телесные повреждения. Пострадавшие госпитализированы с различными телесными повреждениями, в том числе с огнестрельными ранениями», — говорится в сообщении.

РБК направил запрос в ресторан Paulaner Brauhaus.

В апреле в одном из кафе в Подольске между группой граждан произошла стрельба после перебранки. Тогда пострадали два человека. «В результате стрельбы двое граждан получили телесные повреждения и были госпитализированы», — говорили в полиции.

Источник РЕН ТВ уточнял, что конфликт произошел в баре «Ерш», пострадали мужчины в возрасте 23 и 30 лет, они получили ножевые ранения.