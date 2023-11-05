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Устроившим стрельбу в ресторане в Москве оказался чемпион Европы по боксу

Стрельбу в ресторане в Москве открыл чемпион Европы по боксу Никита Иванов

Стрельбу в ресторане в центре Москвы, в результате которой четыре человека получили ранения, устроил 37-летний чемпион Европы по боксу Никита Иванов, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах и телеграм-канал «112».

Собеседник агентства уточнил, что это не первый подобный случай с участием Иванова. По данным «112», спортсмена задерживали три года назад, когда он возвращался с соревнований в Ульяновске и в поезде избил боксера Бассира Мирсиябова. Мирсиябова тогда госпитализировали в тяжелом состоянии.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко сообщила ТАСС, что организация будет разбираться с ситуацией с задержанием Иванова.

Никита Иванов в 2011 году завоевал серебряную медаль чемпионата Европы в Анкаре, в 2013 году выиграл чемпионат Европы в Минске. В 2009 году Иванов стал чемпионом России.

Вечером 5 ноября у ресторана Paulaner Brauhaus Moscow Paveletsky на Шлюзовой набережной в Москве произошла стрельба. Как сообщили в Замоскворецкой межрайонной прокуратуре, 37-летний злоумышленник в ходе конфликта произвел несколько выстрелов из травматического оружия, четверо мужчин получили телесные повреждения, их госпитализировали. В итоге стрелявшего задержали. «Принятие по данному факту процессуальных решений, в том числе о возбуждении уголовного дела, на контроле в прокуратуре», — добавили в пресс-службе ведомства.

Теги
Москва стрельба боксер рестораны
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