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Следствие запросило арест чемпиона Европы по боксу по делу о стрельбе

Следствие попросило арестовать чемпиона Европы по боксу за стрельбу в ресторане
Никита Иванов
Никита Иванов (Фото: Александр Натрускин / РИА Новости)

Следствие попросило арестовать мужчину, который открыл стрельбу в одном из московских ресторанов, подозреваемого доставили в суд, сообщила пресс-служба московской прокуратуры.

Речь идет о боксере Никите Иванове, которого задержали после стрельбы в ресторане в центре Москвы, уточняет «РИА Новости».

Стрельба в московском ресторане Paulaner Brauhaus Moscow Paveletsky на Шлюзовой набережной произошла вечером 5 ноября.

По данным прокуратуры, огонь из травматического оружия открыл 37-летний мужчина, его задержали. В результате конфликта пострадали четыре человека.

Позже телеграм-канал «112» и ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что стрельбу устроил 37-летний чемпион Европы по боксу Никита Иванов. Источники РБК в полиции и территориальном отделе ведомства уточнили, что конфликт начался после того, как Иванов попросил закурить, выходя из заведения со спутницей. По словам одного из них, бывший спортсмен облокотился на плечо 21-летнего студента геологического факультета МГУ Олега Гусаревича, стоявшего с компанией при входе в ресторан.

После того, как студент попросил Иванова убрать руку, начался конфликт. «Иванов нанес своему оппоненту несколько ударов, тот попытался защищаться, из ресторана вышли сотрудники охраны, с одним из них у Иванова завязалась потасовка», — сообщил РБК собеседник. Когда охранники ресторана попытались остановить спортсмена, тот достал пистолет, добавил источник.

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По его словам, в результате стрельбы пострадали четверо мужчин: их доставили в больницу с огнестрельными ранениями, переломами и ушибами. Против стрелка возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 213 УК).

Никите Иванову 37 лет, он — чемпион Европы по боксу 2013 года в категории до 81 кг. Карьеру боксера спортсмен завершил в 2014 году.

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Теги
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