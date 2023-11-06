Причиной стрельбы с пострадавшими в центре Москвы стала просьба закурить

Конфликт, в ходе которого были ранены 4 мужчин, разгорелся после того как ранее судимый боксер Никита Иванов попросил закурить у 21-летнего студента. Следствие выяснит, каким образом у спортсмена оказалось травматическое оружие

В рамках расследования уголовного дела по статье «Хулиганство», заведенного из-за стрельбы на Шлюзовой набережной в Москве, будет назначена баллистическая экспертиза огнестрельного оружия, из которого были ранены 4 человека. Об этом РБК сообщил источник в полиции, информацию подтвердил источник в территориальном отделе полиции.

Источники ТАСС и канала «112» ранее рассказали, что стрелявший — чемпион Европы по боксу Никита Иванов. Из-за стрельбы у ресторана в центре Москвы полиция задержала экс-чемпиона Европы по боксу, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, подтвердил РБК источник, знакомый с ходом проверки и источник в полиции.

«Исследование оружия будет проводиться на предмет установления фактов незаконного применения, изготовления и ношения оружия», — отметил источник. По его словам, следствие изучит каким образом в распоряжении ранее судимого Никиты Иванова оказался травматический пистолет.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Конфликт произошел после того, как Никита Иванов попросил закурить, когда он вместе со своей спутницей выходил из ресторана Brauhaus Moscow Paveletsky на Шлюзовой набережной. При этом бывший спортсмен облокотился на плечо 21-летнего студента геологического факультета МГУ Олега Гусаревича, стоявшего с компанией при входе в ресторан. «Конфликт разгорелся после просьбы Гусаревича убрать руку, — рассказал источник, — Иванов нанес своему оппоненту несколько ударов, тот попытался защищаться, из ресторана вышли сотрудники охраны, с одним из них у Иванова завязалась потасовка».

По словам собеседника, пистолет экс-чемпион достал, когда его действия пытались блокировать охранники. В результате стрельбы пострадали четверо мужчин: их доставили в больницу с огнестрельными ранениями, переломами и ушибами.

Помимо баллистической экспертизы в рамках расследования следствие изъяло запись с камер наружного видеонаблюдения, по ним будет составлено описание действий участников конфликта. «Также будут проведены медицинские экспертизы, которые определят степень повреждений для пострадавших в ходе стрельбы», — отметил источник.

По словам источника, в апреле 2007 года Иванов уже привлекался к уголовной ответственности: он открыл стрельбу из травматического пистолета в Восточном административном округе Москвы. В результате ранения мужчина получил ранения средней тяжести. Тогда полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство» (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Преображенский районный суд приговорил Иванова к 3 годам лишения свободы условно.

По данным Спарк, Иванов Никита является бенефициаром ООО «Бойцовский клуб «Ла круз». В 2022 году убытки клуба составили более 5 млн. руб. Совладельцем клуба является ООО «Группа компаний «Яузские ворота». Компания занимается деятельностью по управлению финансово-промышленными группами.