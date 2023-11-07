ЦАХАЛ пообещала бить «по любой угрозе» своим интересам на Ближнем Востоке

Военно-воздушные силы Израиля наносят удары по любой угрозе интересам страны в сфере безопасности на Ближнем Востоке. Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари на брифинге.

Он рассказал, что начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви посетил авиабазу Неватим, где базируются истребители Adir F-35. Эти самолеты наносят удары по террористическим целям и оказывают содействие сухопутным силам в непосредственной близости — на расстоянии до 200 м, утверждает Хагари.

«ВВС Израиля защищают пехотные подразделения по мере их продвижения. Параллельно те же самые ВВС Израиля наносят удары по всему Ближнему Востоку по любой угрозе израильским интересам в сфере безопасности», — сказал представитель ЦАХАЛ.

С 7 ноября, дня нападения ХАМАС на Израиль, ЦАХАЛ наносит удары по сектору Газа. 27 октября израильская армия объявила о «расширении» наземных операций в регионе, а 31 октября ЦАХАЛ дополнительно нарастила активность в секторе.

2 ноября израильские военные взяли в окружение город Газа. Через несколько дней ЦАХАЛ заявила, что войска окружили Газу и продвинулись до побережья, тем самым разделив регион на северную и южную части. Целью военной операции ЦАХАЛ называет полное уничтожение ХАМАС.