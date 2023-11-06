Армия Израиля заявила о взятии под контроль военного лагеря ХАМАС

ЦАХАЛ сообщила, что убиты несколько боевиков, в том числе Джамаль Мусса, ответственный за спецоперации ХАМАС. Израильские истребители атаковали более 450 объектов группировки, а ВМС нанесли удары по командным центрам

Подземная инфраструктура ХАМАС (Фото: Israel Defense Forces / Reuters)

В ночь на 6 ноября сухопутные войска Израиля взяли под контроль один из военных лагерей ХАМАС в секторе Газа, сообщает ЦАХАЛ. На его территории расположены наблюдательные пункты, площадки для тренировок боевиков и подземные туннели, которые использует группировка.

По данным ЦАХАЛ, в результате авиаудара Израиля были убиты несколько боевиков, в том числе Джамаль Мусса, который отвечал за специальные операции. Как передает издание Newsru.co.il, он был начальником управления специальной безопасности полиции ХАМАС в Газе.

«Кроме того, солдаты ЦАХАЛ убили командиров батальонов ХАМАС в наземных боях», — сообщают израильские военные. За сутки истребители атаковали более 450 объектов палестинской группировки, в том числе туннели, военные базы, наблюдательные посты, пусковые установки противотанковых ракет. Также в сводке говорится, что ВМС Израиля нанесли удары по командным центрам, противотанковым стартовым площадкам и наблюдательным постам ХАМАС.

Израиль продолжает наносить удары по сектору Газа с 7 октября, дня нападения палестинской группировки на страну. 2 ноября, вскоре после захода израильских военных в анклав, они взяли в окружение город Газа. Ночью 6 октября ЦАХАЛ заявила, что войска окружили Газу и продвинулись до побережья, тем самым разделив регион на северную и южную части. Целью военной операции ЦАХАЛ называет полное уничтожение ХАМАС.

Правозащитные организации и ООН обвиняют Израиль в неизбирательных ударах по сектору, в результате которых гибнут гражданские; также ООН осудила ХАМАС за убийства мирных жителей в Израиле и захват заложников отрядами палестинской группировки.