 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

Армия Израиля заявила о взятии под контроль военного лагеря ХАМАС

Армия Израиля ЦАХАЛ заявила о взятии под контроль военного лагеря ХАМАС
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
ЦАХАЛ сообщила, что убиты несколько боевиков, в том числе Джамаль Мусса, ответственный за спецоперации ХАМАС. Израильские истребители атаковали более 450 объектов группировки, а ВМС нанесли удары по командным центрам
Подземная&nbsp;инфраструктура&nbsp;ХАМАС
Подземная инфраструктура ХАМАС (Фото: Israel Defense Forces / Reuters)

В ночь на 6 ноября сухопутные войска Израиля взяли под контроль один из военных лагерей ХАМАС в секторе Газа, сообщает ЦАХАЛ. На его территории расположены наблюдательные пункты, площадки для тренировок боевиков и подземные туннели, которые использует группировка.

По данным ЦАХАЛ, в результате авиаудара Израиля были убиты несколько боевиков, в том числе Джамаль Мусса, который отвечал за специальные операции. Как передает издание Newsru.co.il, он был начальником управления специальной безопасности полиции ХАМАС в Газе.

«Кроме того, солдаты ЦАХАЛ убили командиров батальонов ХАМАС в наземных боях», — сообщают израильские военные. За сутки истребители атаковали более 450 объектов палестинской группировки, в том числе туннели, военные базы, наблюдательные посты, пусковые установки противотанковых ракет. Также в сводке говорится, что ВМС Израиля нанесли удары по командным центрам, противотанковым стартовым площадкам и наблюдательным постам ХАМАС.

Израиль продолжает наносить удары по сектору Газа с 7 октября, дня нападения палестинской группировки на страну. 2 ноября, вскоре после захода израильских военных в анклав, они взяли в окружение город Газа. Ночью 6 октября ЦАХАЛ заявила, что войска окружили Газу и продвинулись до побережья, тем самым разделив регион на северную и южную части. Целью военной операции ЦАХАЛ называет полное уничтожение ХАМАС.

Правозащитные организации и ООН обвиняют Израиль в неизбирательных ударах по сектору, в результате которых гибнут гражданские; также ООН осудила ХАМАС за убийства мирных жителей в Израиле и захват заложников отрядами палестинской группировки.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
ЦАХАЛ ХАМАС сектор Газа Израиль
Материалы по теме
Число погибших в секторе Газа сотрудников агентства ООН выросло до 88
Политика
Самолеты Иордании доставили партию медпомощи жителям Газы
Политика
ХАМАС попросил Египет предоставить Газе интернет
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 4 ноября
EUR ЦБ: 99,01 (+0,01) Инвестиции, 03 ноя, 16:42 Курс доллара на 4 ноября
USD ЦБ: 93,04 (-0,14) Инвестиции, 03 ноя, 16:42
В Москве и области ввели желтый уровень погодной опасности из-за ветра Общество, 10:46
Причиной стрельбы с пострадавшими в центре Москвы стала просьба закурить Общество, 10:43
Где находится самое высокое и пустое здание в мире РБК и ЛСР, 10:39
«Сбер» обновил рекорд чистой прибыли. На какие дивиденды рассчитывать Pro, 10:37
Число погибших в секторе Газа израильских военных достигло 30 Политика, 10:29
Армия Израиля заявила о взятии под контроль военного лагеря ХАМАС Политика, 10:19
Кому Polymetal может продать активы и что ждать от акций компании Pro, 10:03
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
Банки отметили рост спроса на ипотеку на фоне повышения ключевой ставки Недвижимость, 10:01
Что такое виртуальная карта, зачем нужна и как ее оформить Инвестиции, 10:00
Число погибших в секторе Газа сотрудников агентства ООН выросло до 88 Политика, 09:55
Дикое животное в городе: как себя с ними вести, кого и когда кормить РБК и ДПиООС, 09:55
Киев назвал фейком данные об оружии с Украины на Ближнем Востоке Политика, 09:43
Балицкий рассказал о строительстве железной дороги через новые регионы Политика, 09:38
Ученые зафиксировали сильную магнитную бурю на Земле Общество, 09:28