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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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В Белом доме назвали цель отправки атомной подлодки на Ближний Восток

Белый дом: атомную подлодку отправили на Ближний Восток для безопасности военных
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

США направили атомную подводную лодку на Ближний Восток, чтобы обеспечить безопасность американских военных, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы корректировали и будем корректировать наши позиции в регионе, чтобы убедиться в том, что мы можем защитить наши войска и наши объекты на местах», — сказал он (цитата по ТАСС). Кирби подчеркнул, что США «продолжат посылать мощный сдерживающий сигнал» любой стороне конфликта, которая «будет думать об эскалации или углублении конфликта». 

Накануне американская атомная подводная лодка класса «Огайо» прибыла на Ближний Восток, в зону ответственности Центрального командования США. Эти подлодки способны нести баллистические ракеты с ядерными боеголовками. 

На фоне войны Израиля с боевиками палестинского движения ХАМАС США стали наращивать военные силы в регионе. В начале октября в восточную часть Средиземного моря прибыль авианосец США «Джеральд Форд» с кораблями сопровождения. Позже в регион отправили еще один авианосец — «Дуайт Эйзенхауэр».

Также американские военные направили к берегам Израиля силы быстрого реагирования морской пехоты. По данным CNN, речь шла об отправке 2 тыс. морских пехотинцев. Военным, которых планировали отправить в Израиль, могут поручить консультирование и медицинскую поддержку, но не участие в боевых действиях, писала WSJ со ссылкой на источники среди чиновников Пентагона.

Теги
Израиль США Ближний Восток
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