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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Британия временно отозвала часть сотрудников из посольства в Ливане

МИД Великобритании отозвал часть сотрудников из посольства в Бейруте
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Международный аэропорт имени Рафика Харири, Ливан
Международный аэропорт имени Рафика Харири, Ливан (Фото: Zuma / ТАСС)

Великобритания временно отзывает часть сотрудников своего посольства в Бейруте, сообщает МИД страны.

Ранее ведомство рекомендовало воздержаться от поездок в Ливан, а в случае пребывания на его территории — покинуть страну, пока доступны коммерческие рейсы. МИД также призвал британцев уведомить о своем пребывании в стране через специальную форму.

После начала войны израильские территории неоднократно подвергались обстрелам со стороны ливанской группировки «Хезболла». ЦАХАЛ наносит ответные удары. Например, 2 ноября израильские военные нанесли удар по месту пуска ракеты с территории Ливана.

Глава «Хезболлы» шейх Хасан Насралла ранее допустил возможность полномасштабной войны на ливанском фронте, подчеркнув, что Израиль этого боится. Насралла также добавил, что превентивный удар ЦАХАЛ будет «самой глупой ошибкой» за всю историю.

Теги
МИД Великобритании Великобритания Ливан посольство
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