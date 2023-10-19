МИД Великобритании рекомендовал гражданам не ездить в Ливан

МИД Великобритании рекомендовал гражданам страны воздержаться от любых поездок в Ливан, соответствующее предупреждение опубликовано на сайте британского правительства.

Рекомендации касаются путешествий по всей территории страны. Британским подданным, которые уже находятся в Ливане, ведомство посоветовало покинуть страну сейчас, пока это можно сделать коммерческим рейсом.

Министерство подчеркнуло, что обстановка в Ливане «может ухудшиться быстро и без предупреждения». В результате расписание перевозок может быть серьезно нарушено, а часть рейсов — отменена, предупредило ведомство.

МИД также призвал британцев уведомить ведомство о своем пребывании в Ливане через специальную форму.

После ракетных и артиллерийских обстрелов между Израилем и ливанской группировкой «Хезболла» аналогичную рекомендацию гражданам США дал Госдепартамент. Ведомство призвало американцев воздержаться от поездок в Ливан из-за непредсказуемой ситуации с безопасностью.

Столкновения на границе Израиля и Ливана начались в первые дни войны, тогда же с ливанской территории начали запускать ракеты в сторону Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наносить удары по объектам "Хезболлы" в Ливане.

18 октября израильские военнослужащие попали под обстрел на границе с Ливаном и открыли ответный артиллерийский огонь. О пострадавших или погибших армия обороны Израиля не сообщала.