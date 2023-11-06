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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Число погибших в секторе Газа сотрудников агентства ООН выросло до 88

С начала войны в секторе Газа погибли 88 сотрудников БАПОР
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

С начала войны между Израилем и боевиками палестинского движения ХАМАС погибли 88 сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом говорится в заявлении руководителей Межучрежденческого постоянного комитета (IASC), который объединяет основные гуманитарные организации как в структуре ООН, так и действующие самостоятельно.

«С 7 октября были убиты десятки сотрудников гуманитарных организаций, в том числе 88 сотрудников БАПОР — это самое большое число жертв ООН, когда-либо зарегистрированное в ходе одного конфликта», — говорится в публикации. Накануне, 5 ноября, БАПОР сообщила в отчете о 79 жертвах среди сотрудников миссии, а также минимум 24 раненых.

IASC назвал недопустимым лишение жителей Газы доступа к предметам первой необходимости и постоянные бомбардировки, в том числе удары по убежищам и больницам. Комитет призвал к соблюдению международного права, освобождению заложников, защите инфраструктуры и увеличению объемов гуманитарной помощи.

«Прошло 30 дней. Хватит. Этому должен быть положен конец», — заключили авторы документа.

Сотрудники и объекты БАПОР неоднократно подвергались атакам и обстрелам. Так, 31 октября под удар попал лагерь беженцев на севере Газы Джабалия, на территории которого расположена школа БАПОР. Минздрав анклава заявил, что в результате погибли более 100 человек, 150 были ранены. Позднее ХАМАС сообщил, что число жертв приблизилось к 200, а пострадавших — к 800. По словам израильских военных, авиаудар был нацелен на одного из командиров ХАМАС, который «прятался за спинами мирных жителей», он погиб.

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Теги
ООН сектор Газа Израиль
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