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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Газе пройдет 6 ноября

Совбез ООН проведет экстренное заседание по ситуации в секторе Газа 6 ноября
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Совет Безопасности ООН 6 ноября проведет экстренное заседание из-за ухудшающейся ситуации в секторе Газа, сообщает представительство ОАЭ при организации в соцсети Х (ранее Twitter).

«В свете ухудшающейся ситуации в Газе: нападения на больницу Аль-Шифа, неоднократных нападений на лагерь беженцев Джабалия ОАЭ и Китай призвали к проведению закрытых консультаций 6 ноября в 15:00», — говорится в публикации.

Джабалия, расположенная на севере сектора Газа, неоднократно подвергалась ударам со стороны Израиля. Так, 31 октября минздрав анклава заявил, что в результате обстрела погибли более 100 человек, 150 были ранены. Позднее ХАМАС сообщил новые данные, согласно которым число жертв приблизилось к 200, а пострадавших — к 800.

По словам израильских военных, авиаудар был нацелен на одного из командиров ХАМАС, который «прятался за спинами мирных жителей», он погиб в результате обстрела.

Накануне, 5 ноября, власти Ливана заявили, что намерены подать жалобу на Израиль в Совбез ООН из-за гибели четырех мирных граждан под обстрелами.

«Нападение Израиля на гражданское население, а также смерть четырех человек, включая троих детей, сегодня вечером на юге страны, а также ранения других мирных граждан — это отвратительные преступления», — заявил премьер-министр страны Наджиба Микати.

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После начала войны израильские территории неоднократно подвергались обстрелам со стороны ливанской группировки «Хезболла». ЦАХАЛ наносит ответные удары.

Теги
палестино-израильский конфликт сектор Газа Совбез ООН ОАЭ
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