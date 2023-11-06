ХАМАС попросил Египет предоставить Газе интернет

Боевики палестинской группировки ХАМАС обратились к Египту с просьбой обеспечить сектор Газа связью и интернетом, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление представителя движения.

«Мы призываем Египет ускорить обеспечение услуг роуминга в египетских сетях, полностью открыть контрольно-пропускной пункт Рафах и спасти жизни нашего палестинского народа в секторе Газа», — говорится в сообщении.

Накануне палестинский провайдер Paltel сообщил, что сектор Газа вновь остался без связи и интернета. В Ближневосточном агентстве ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) заявили, что это уже третье отключение связи за последние десять дней. До этого регион оставался без связи 27 октября и 1 ноября.

Министр связи и информационных технологий Палестины Исхак Садр 29 октября заявил, что израильские власти «вручную» отключили связь и интернет в Газе. По его словам, палестинские власти получили разрешение на подключение к сети спутникового интернета Starlink, которая принадлежит компании американского бизнесмена Илона Маска SpaceX.

Маск отвечал, что если Starlink и решит предоставить связь для сектора Газа, то сделает это только по гуманитарным соображением и по согласовании с властями Израиля.