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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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ХАМАС попросил Египет предоставить Газе интернет

ХАМАС после отключения связи попросил Египет предоставить Газе интернет
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Боевики палестинской группировки ХАМАС обратились к Египту с просьбой обеспечить сектор Газа связью и интернетом, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление представителя движения.

«Мы призываем Египет ускорить обеспечение услуг роуминга в египетских сетях, полностью открыть контрольно-пропускной пункт Рафах и спасти жизни нашего палестинского народа в секторе Газа», — говорится в сообщении.

Накануне палестинский провайдер Paltel сообщил, что сектор Газа вновь остался без связи и интернета. В Ближневосточном агентстве ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) заявили, что это уже третье отключение связи за последние десять дней. До этого регион оставался без связи 27 октября и 1 ноября.

Министр связи и информационных технологий Палестины Исхак Садр 29 октября заявил, что израильские власти «вручную» отключили связь и интернет в Газе. По его словам, палестинские власти получили разрешение на подключение к сети спутникового интернета Starlink, которая принадлежит компании американского бизнесмена Илона Маска SpaceX.

Маск отвечал, что если Starlink и решит предоставить связь для сектора Газа, то сделает это только по гуманитарным соображением и по согласовании с властями Израиля.

Теги
ХАМАС Египет сектор Газа связь Интернет
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