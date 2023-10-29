Палестинский министр сообщил об отказе Израиля включить связь в Газе

Израильские власти отказались включить связь и интернет в секторе Газа, сообщил в интервью «РИА Новости» министр связи и информационных технологий Палестины Исхак Садр.

По его словам, израильские власти «вручную» отключили связь и интернет в секторе Газа. «Израильские оккупационные власти подверглись проверке со стороны международных институтов, но отказались снова вернуть эти услуги в сектор Газа», — заявил он. Министр подчеркнул, что связь и интернет в регионе нужно вернуть, поскольку они необходимы службам помощи.

Мобильная связь и интернет в секторе Газа пропали вечером 27 октября после того, как израильская армия нанесла массированные удары по региону. Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило на своей странице в соцсети X (ранее — Twitter) о потери связи со своим оперативным штабом и всеми сотрудниками в секторе Газа. Отключение связи и интернета также повлияло на работу горячей линии скорой помощи «101».

Управление по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ) также сообщило, что несколько агентств ООН потеряли связь со своими сотрудниками в секторе Газа. Координатор УКГВ по гуманитарным вопросам Линн Хастингс отметила, что больницы в регионе не могут продолжать работу без связи.

Исхак Садр рассказал, что министерство связи и информационных технологий Палестины работает над тем, чтобы провести связь и интернет в сектор Газа через Египет. По его словам, палестинское министерство получило разрешение на подключение к сети спутникового интернета Starlink, которая принадлежит компании американского бизнесмена Илона Маска SpaceX.