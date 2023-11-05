Село в Курской области осталось без света и связи после обстрела ВСУ

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Под обстрел со стороны ВСУ попало село Гуево Суджанского района, сообщил глава Курской области Роман Старовойт.

«Населенный пункт остался без света, не работает мобильная связь. Аварийные бригады начали восстановительные работы», — написал он в телеграм-канале. По предварительным данным, никто не пострадал. В одном из домов осколками выбило окна, добавил губернатор.

Село Гуево находится в 3,5 км от границы с Сумской областью Украины и в 96 км к юго-западу от Курска.

В последний раз регион попал под обстрелы 3 ноября. Тогда ВСУ выпустили шесть снарядов по селу Локоть Рыльского района. В одном из домовладений повреждения получила хозяйственная постройка, пострадавших не было.

В тот же день под обстрел со стороны Украины попало село Успеновка Кореневского района. В результате удара повреждения получили окна и обшивка жилого помещения, а также заборы в трех домовладениях, рассказал губернатор.