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Военная операция на Украине ,  
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Село в Курской области осталось без света и связи после обстрела ВСУ

Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли село Гуево Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Под обстрел со стороны ВСУ попало село Гуево Суджанского района, сообщил глава Курской области Роман Старовойт.

«Населенный пункт остался без света, не работает мобильная связь. Аварийные бригады начали восстановительные работы», — написал он в телеграм-канале. По предварительным данным, никто не пострадал. В одном из домов осколками выбило окна, добавил губернатор.

Село Гуево находится в 3,5 км от границы с Сумской областью Украины и в 96 км к юго-западу от Курска.

В последний раз регион попал под обстрелы 3 ноября. Тогда ВСУ выпустили шесть снарядов по селу Локоть Рыльского района. В одном из домовладений повреждения получила хозяйственная постройка, пострадавших не было.

В тот же день под обстрел со стороны Украины попало село Успеновка Кореневского района. В результате удара повреждения получили окна и обшивка жилого помещения, а также заборы в трех домовладениях, рассказал губернатор.

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Роман Старовойт

губернатор Курской области

20 января 1972 года
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