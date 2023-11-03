Старовойт сообщил об обстреле второго за день курского села

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В Курской области под обстрел попало село Успеновка Кореневского района, пострадавших, по предварительным данным, нет. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

В результате удара повреждения получили окна и обшивка жилого помещения, а также заборы в трех домовладениях, рассказал губернатор.

Село Успеновка расположено в 150 м от границы с Сумской областью Украины в 100 км к юго-западу от Курска.

Это второй удар по селу в Курской области за день. Ранее губернатор писал, что под обстрел попало село Локоть Рыльского района. По нему, по словам Старовойта, выпустили шесть снарядов. В одном из домовладений повреждения получила хозяйственная постройка, но пострадавших не было.