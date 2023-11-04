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Военная операция на Украине ,  
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Средства ПВО уничтожили два беспилотника над Курской областью

Минобороны: средства ПВО уничтожили два беспилотника над Курской областью
Сюжет
Военная операция на Украине

Система ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Курской областью, сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.

Два дрона самолетного типа сбили около 09:00 мск. О разрушениях и пострадавших Минобороны не сообщило.

Губернатор Курской области Роман Старовойт уточнил в своем телеграм-канале, что система ПВО сработала в Курском районе. Глава региона попросил местных жителей сохранять спокойствие, а при обнаружении обломков беспилотников не приближаться к ним и сообщить о находке в экстренные службы.

Ранее Минобороны отчиталось, что в ночь на 4 ноября средства ПВО сбили четыре дрона над Курской и Белгородской областями.

Эти регионы с начала российской военной операции на Украине регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников. В частности, 3 ноября Минобороны отчиталось об уничтожении двух дронов над Белгородской областью. В тот же день под обстрел попали белгородский город Шебекино, а также курские села Локоть и Успеновка.

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Минобороны Курская область беспилотники дроны Роман Старовойт
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Роман Старовойт

губернатор Курской области

20 января 1972 года
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