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Военная операция на Украине ,  
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ВСУ выпустили шесть снарядов по селу Локоть в Курской области

Старовойт: в Курской области под обстрел ВСУ попало село Локоть
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Село Локоть Рыльского района Курской области попало под обстрел со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

«Насчитали шесть прилетов. Никто из жителей не пострадал», — сказал глава региона. Старовойт уточнил, что в одном из домовладений повредили хозяйственную постройку. Власти пообещали помочь владельцам в ремонте имущества.

Рыльский район находится на западе Курской области.

Приграничные области регулярно попадают под обстрелы со стороны Украины.

Минобороны сообщило, что в ночь на 1 ноября дежурные средства ПВО уничтожили два беспилотника самолетного типа над Брянской и Курской областями.

До этого, около 23:30 31 октября, средства ПВО перехватили в небе над Курской областью еще два дрона самолетного типа.

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Днем 31 октября Старовойт рассказал, что около 300 жителей села Троицкое в Кореневском районе остались без воды после обстрела. Он не уточнил, были ли пострадавшие.

Теги
Курская область Украина ВСУ Роман Старовойт
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