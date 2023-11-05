Соперник Эрдогана проиграл на выборах главы своей партии

Кемаль Кылычдароглу перестал быть главой Республиканской народной партии (РНП) Турции, сообщает Hurriyet. На партийном съезде он проиграл выборы Озгюру Озелю.

В первом туре Озель получил 682 голоса делегатов, а Кылычдароглу — 664 голоса. По итогам же второго тура новый лидер РНП получил 812 голосов, а его соперник Кылычдароглу — 536 голосов.

Кылычдароглу возглавлял старейшую турецкую партию, основанную Мустафой Кемалем Ататюрком, с 2010 года. «Я с честью нес наследие нашего великого лидера Ататюрка до сегодняшнего дня. И сегодня, согласно решению, принятому делегатами нашего конгресса, я прощаюсь с постом председателя», — сказал он по итогам голосования.

Кылычдароглу участвовал в выборах президента Турции весной. Первый тур прошел 14 мая, по его итогам во второй тур прошли действующий глава республики Реджеп Эрдоган и Кылычдароглу. 28 мая прошел второй тур, в котором Эрдоган набрал 52,18%, а Кылычдароглу — 47,82%.



Последний назвал прошедший избирательный процесс «самым несправедливым» за последние годы. По его словам, стало очевидно стремление турецкого народа «сменить авторитарное правление», и оппозиция будет в авангарде этого процесса.

В июне на Кылычдароглу завели 28 дел, суммарно по ним ему может грозить до 110 лет лишения свободы. Более половины из обвинений связаны с оскорблением президента. Например, Кылычдароглу называл Эрдогана лжецом и взяточником, говорил о поддержке президентом террористических организаций, сравнивал его с ливийским лидером Муаммаром Каддафи, президентом Ирака Саддамом Хусейном и президентом Румынии Николае Чаушеску.