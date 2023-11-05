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Политика ,  
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Соперник Эрдогана проиграл на выборах главы своей партии

Соперник Эрдогана проиграл на выборах главы своей оппозиционной партии

Кемаль Кылычдароглу перестал быть главой Республиканской народной партии (РНП) Турции, сообщает Hurriyet. На партийном съезде он проиграл выборы Озгюру Озелю.

В первом туре Озель получил 682 голоса делегатов, а Кылычдароглу — 664 голоса. По итогам же второго тура новый лидер РНП получил 812 голосов, а его соперник Кылычдароглу — 536 голосов.

Кылычдароглу возглавлял старейшую турецкую партию, основанную Мустафой Кемалем Ататюрком, с 2010 года. «Я с честью нес наследие нашего великого лидера Ататюрка до сегодняшнего дня. И сегодня, согласно решению, принятому делегатами нашего конгресса, я прощаюсь с постом председателя», — сказал он по итогам голосования.

Кылычдароглу участвовал в выборах президента Турции весной. Первый тур прошел 14 мая, по его итогам во второй тур прошли действующий глава республики Реджеп Эрдоган и Кылычдароглу. 28 мая прошел второй тур, в котором Эрдоган набрал 52,18%, а Кылычдароглу — 47,82%.

Последний назвал прошедший избирательный процесс «самым несправедливым» за последние годы. По его словам, стало очевидно стремление турецкого народа «сменить авторитарное правление», и оппозиция будет в авангарде этого процесса.

В июне на Кылычдароглу завели 28 дел, суммарно по ним ему может грозить до 110 лет лишения свободы. Более половины из обвинений связаны с оскорблением президента. Например, Кылычдароглу называл Эрдогана лжецом и взяточником, говорил о поддержке президентом террористических организаций, сравнивал его с ливийским лидером Муаммаром Каддафи, президентом Ирака Саддамом Хусейном и президентом Румынии Николае Чаушеску.

Теги
Реджеп Тайип Эрдоган Турция Кемаль Кылычдароглу
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