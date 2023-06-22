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Против соперника Эрдогана завели 28 дел с суммарным сроком 110 лет

Cumhyriet: сопернику Эрдогана на выборах Кылычдароглу грозит до 110 лет лишения свободы
Против Кемаля Кылычдароглу заведено 28 дел, более половины из них по обвинениям в оскорблении Эрдогана. Его экс-сопернику на выборах грозит до 110 лет заключения по этим делам
Фото: Yves Herman / Reuters
Фото: Yves Herman / Reuters

Против кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу, который проиграл на выборах Реджепу Тайипу Эрдогану, заведено 28 дел, суммарно по ним ему может грозить до 110 лет лишения свободы, сообщает газета Cumhyriet.

Журналисты поговорили с адвокатом Кылычдароглу Джалалом Челиком и ознакомилась с исковыми заявлениями. Так как 74-летний политик не был избран ни в президенты, ни в парламент, он не имеет иммунитета.

Более половины из обвинений связаны с оскорблением президента. Также есть обвинения в оскорблении госслужащих, клевете, разжигании ненависти и вражды, нарушении неприкосновенности частной жизни, пособничестве террористическим организациям и т.п. В основном по каждому из дел Кылычдароглу грозит от года до четырех лет, максимальный возможный срок по одному обвинению — 13 лет. Все жалобы были поданы в 2016–2021 годах.

Среди обвинений, которые связаны с Эрдоганом, есть те, что основаны на заявлениях Кылычдароглу. Например, он назвал его лжецом, взяточником, говорил о поддержке президентом террористических организаций, сравнивал его с ливийским лидером Муаммаром Каддафи, президентом Ирака Саддамом Хусейном и президентом Румынии Николае Чаушеску. Некоторые обвинения основаны на репостах в Twitter и публикации политических заявлений и брошюр, а также выступлений Кылычдароглу на митингах.

Выборы президента Турции прошли весной этого года в два тура. Первый был 14 мая, по его итогам во второй тур прошли Эрдоган и Кылычдароглу. 28 мая прошел второй тур, в котором Эрдоган набрал 52,18%, а его соперник — 47,82%.

Эрдоган, который находится на президентском посту с 2014 года, будет занимать его до 2028-го.

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Против соперника Эрдогана завели 28 дел с суммарным сроком 110 лет
Против соперника Эрдогана завели 28 дел с суммарным сроком 110 лет

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Кемаль Кылычдароглу Реджеп Тайип Эрдоган Турция
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