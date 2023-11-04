Останется ли соперник Эрдогана на выборах во главе турецкой оппозиции

Республиканская народная партия Турции может обрести нового лидера после провала Кемаля Кылычдароглу на президентских выборах и последующего партийного раскола. Исход голосования на конгрессе РНП не предрешен, полагают эксперты

Экрем Имамоглу (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

В каких обстоятельствах пройдет конгресс РНП

В субботу 4 ноября в Анкаре открывается 38-й ежегодный съезд Республиканской народной партии (РНП) Турции — старейшей в стране, главной сейчас оппозиционной силы. Он займет два дня и пройдет под председательством мэра Стамбула Экрема Иммамоглу.

Для 1368 представителей партии из всех регионов страны это будет первый съезд за последние полгода после поражения на всеобщих выборах в мае 2023 года. В повестке дня — переизбрание партийного совета из 60 человек и председателя.

Действующий лидер РНП Кемаль Кылычдароглу возглавляет ее с 2010 года, и за это время ей ни разу не взять верх над Партией справедливости и развития Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских или парламентских выборах. Самым большим достижением оказались местные выборы 2019 года, по итогам которых представители РНП стали мэрами Анкары и Стамбула.

Майские выборы президента и парламента республики многими экспертами рассматривались как реальная возможность прервать 20-летнее правление Эрдогана — с учетом тяжелой экономической ситуации в стране и разрушительного землетрясения, которое унесло жизни более 50 тыс. человек. Шести оппозиционным партиям во главе с РНП удалось сформировать «Народный альянс», единым кандидатом в президенты от которого стал Кылычдароглу, хотя немалая часть оппозиции видела в этом качестве более популярных Имамоглу или мэра Анкары Мансура Яваша. Опросы общественного мнения предсказывали победу Кылычдароглу, хотя и с минимальным преимуществом, однако в итоге Эрдогану не хватило лишь 1% голосов для победы в первом туре. Кылычдароглу отстал от него более чем на 4%.

Этот результат стал лучшей попыткой оппозиции перехватить лидерство у Эрдогана, но был воспринят ею как самое горькое поражение. Во втором туре отрыв действующего президента от соперника увеличился. На парламентских выборах РНП также показала не тот результат, на который рассчитывала.

Ответственность за поражение возложили на Кылычдароглу. Его сторонники и соратники обвиняли кандидата РНП в недальновидности — на итогах голосования могли сказаться его высказывания о вмешательстве России в выборы и обещание выслать из Турции всех мигрантов после победы. Сам Кылычдароглу отказался признать итог выборов поражением и не стал подавать в отставку с поста лидера РНП, к чему призывал ряд однопартийцев.

Кто является соперником Кылычдароглу

Борьба за пост председателя на конгрессе развернется между двумя кандидатами — Кылычдароглу и лидером паламентской фракции РНП Озгюром Озелем. 49-летний Озель, бывший фармацевт и лауреат премии «Политик года» в 2015 году, представляет реформистское крыло, которое после провала на майских выборах выступает за структурные изменения в РНП. Еще в начале октября он заявил, что готов пропускать заседания парламента для того, чтобы сконцентрироваться на продвижении своей кандидатуры в качестве будущего председателя партии и ради участия в региональных съездах РНП. В случае своей победы Озель обещал провести в руководство партии новые молодые лица.

Озеля поддерживает стамбульский электорат и Иммамоглу. Глава стамбульского отделения РНП, молодой политик Озгюр Челик, публично высказался за партийную реформу, а затем поддержал Озеля. По словам Челика, выборы 2023 года вызвали разочарование у сторонников РНП. «Мы должны охватить миллионы людей и выступить с самокритикой. Я рассматриваю этот конгресс как исторический поворотный момент», — сказал он.

«Изучив статьи господина Озеля, я могу сказать, что он прежде всего сконцентрирован на изменении идеологии Республиканской народной партии, хочет сделать ее более ориентированной на социально-демократические ценности и открыть каналы коммуникации со всеми социальными группами, которые лежат у ее истоков. Я имею в виду молодое поколение, женщин», — сказал в беседе с РБК турецкий политолог, профессор Тондзю Тосун. Он пояснил, что Кылычдароглу, который ранее также заявлял о намерении изменить партийную структуру, хотел бы преобразовать ее в более демократическую с точки зрения организационных процессов. В то же время Озель хочет изменить партию как идеологически, так и в организационном плане.

Каков расклад голосов на конгрессе

Телеканал CNN Turk со ссылкой на данные сторонников Кылычдароглу сообщает, что действующий лидер партии сможет переизбираться на новый срок, получив на конгрессе порядка 780-800 голосов, в то время как его оппонент наберет около 530 голосов. Нейтральные члены партии убеждены в победе Озеля. При этом Челик сообщил, что почти все делегаты от Стамбула отдали свои голоса за Озеля (участники конгресса еще до голосованию сдают подписи в поддержку кандидатов). «185 из 196 избранных делегатов на конгресс в Стамбуле выступили за Озгюра Озеля в качестве кандидата на пост председателя», — сказал Челик.

Большая часть делегатов из Измира и регионов Эгейского моря поддержали Озеля. Часть представителей РНП из Анкары, которые ранее выступили за Кылычдароглу, за день до конгресса перешли на сторону его соперника.

В пятницу утром глава столичного отделения РНП Юмит Эркол зачитал декларацию, подержанную партийными лдерами 55 из 81 провинций Турции, в котором выражена поддержка Кылычдароглу. По словам Эркола, Кылычдароглу «будет избран примерно 900 делегатами».

Тосун отметил, что предсказать, кто выиграет выборы председателя партии, нелегко. При этом заявление партийных лидеров турецких провинций в пользу Кылычдароглу говорит о том, что его поддерживает большая часть руководства РНП. Но голосовать будут не они, а делегаты конгресса. «Озеля поддерживает мэр Стамбула Экрем Иммамоглу. Кажется, что Кылычдароглу на шаг впереди, но я думаю, что все будет определяться по итогам их выступлений на конгрессе. Они очень важны тем, какие прогнозы кандидаты дадут по вопросам будущего партии и Турции», — пояснил политолог.

Тюрколог Яшар Ниязбаев в беседе с РБК напомнил, что заявления участников конгресса о том, за кого они отдадут свой голос, могут не отражать реальной картины. В качестве примера он привел итоги 18-го внеочередного съезда РНП 2014 года, когда Мухаррем Индже конкурировал за пост председателя с Кылычдароглу. До голосования ему удалось заручиться лишь 177 подписями, но в итоге он занял второе место с 415 голосами в свою пользу. «Открыто некоторые могут говорить одно и отдавать подписи Кылычдароглу, — говорит эксперт. — Но нет уверенности в том, что те, кто открыто поддерживают Кылычдароглу, потом не проголосуют против него».

Нияхзбаев также сослался на данные исследования Metropol, которые показывают, что 46,5% людей, голосовавших на выборах за РНП, хотели бы видеть Озеля ее председателем. Кылычдароглу поддерживают лишь 22,5%. «Некоторые сторонники партии хотят новшеств, и потому руководство партии может пойти на это требование избирателей. Выбирают не просто члены партии, а делегаты. Есть понимание, что более 50% на стороне Озеля», — сказал Ниязбаев.

При этом эксперты сходятся во мнении, что вне зависимости от исхода выборов кардинальных изменений в РНП не произойдет. «Кого бы ни избрали, это не будет означать кардинальных изменений. Это устоявшаяся партия со своими традициями и политикой», — пояснил Ниязбаев. «Сложно увидеть какие-то большие отличия в вопросе будущего Республиканской народной партии» при победе любого из кандидатов, говорит Тосун.