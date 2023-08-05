Кортеж экс-кандидата в президенты Турции Кылычдароглу попал в ДТП

Кортеж экс-кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу попал в ДТП на востоке страны

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Кортеж бывшего кандидата в президенты Турции от оппозиции Кемаля Кылычдароглу попал в ДТП на востоке республики. Об этом сообщил телеканал TGRT Haber.

В аварию на перекрестке шоссе Эрзинджан — Эрзурум в провинции Тунджели попали семь автомобилей. Травмы получили по меньшей мере четыре человека, в том числе два журналиста. Некоторых раненых на скорой помощи доставили в больницу.

Как пишет Haberler, Кылычдароглу ехал в район Терджан провинции Эрзинджан, чтобы встретиться с гражданами.

Кылычдароглу участвовал в выборах президента Турции весной. Первый тур прошел 14 мая, по его итогам во второй тур прошли действующий глава республики Реджеп Эрдоган и Кылычдароглу. 28 мая прошел второй тур, в котором Эрдоган набрал 52,18%, а Кылычдароглу — 47,82%.

Последний назвал прошедший избирательный процесс «самым несправедливым» за последние годы. Кылычдароглу поблагодарил сотрудников штаба и своих сторонников, которые продолжали «борьбу, не поддаваясь этому незаконному моральному давлению и климату страха, который хотели распространить». По его словам, стало очевидно стремление турецкого народа «сменить авторитарное правление», и оппозиция будет в авангарде этого процесса.

В июне на Кылычдароглу завели 28 дел, суммарно по ним ему может грозить до 110 лет лишения свободы. Более половины из обвинений связаны с оскорблением президента. Например, Кылычдароглу называл Эрдогана лжецом и взяточником, говорил о поддержке президентом террористических организаций, сравнивал его с ливийским лидером Муаммаром Каддафи, президентом Ирака Саддамом Хусейном и президентом Румынии Николае Чаушеску.