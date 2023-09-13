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Война санкций ,  
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ФТС сообщила о начале отказов в пропуске российских машин в Эстонию

ФТС: Эстония отказалась пропустить зарегистрированный в России автомобиль
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Война санкций
Эстонские пограничники развернули автомобиль, за рулем которого был мужчина с двойным гражданством — России и Литвы. Запрет на въезд в страну зарегистрированных в России машин начал действовать 13 сентября
Фото: ФТС России
Фото: ФТС России

Эстония с начала действия запрета на проезд автомобилей с российскими номерами развернула одну машину, сообщила ФТС России. Зарегистрированные в России авто перестали пропускать с 10:00 13 сентября.

За рулем был мужчина с двойным гражданством — России и Литвы, сообщила ФТС. «Как рассказал водитель, при въезде в пункт пропуска Нарва-1 эстонские таможенники сообщили ему о запрете ввоза данной категории автомобилей, после чего он был направлен обратно на территорию России», — рассказала таможенная служба.

ФТС уточнила, что с российской стороны никаких изменений в порядке пропуска машин с номерами Эстонии, Латвии и Литвы нет.

Власти Эстонии запретили въезд автомобилей с российской регистрацией в соответствии с рекомендациями Еврокомиссии, выпустившей разъяснения насчет режима санкций. При этом МВД Эстонии указывало, что ограничение не коснется транспортных средств, принадлежащих гражданам ЕС и их ближайшим родственникам. Позднее в Таллине пояснили, что запрет не распространяется на автобусы, мотоциклы и автомобили с дипломатическими номерами.

Глава МВД Лаури Лянеметс также сообщил, что вопрос о том, что делать с уже находящимися в ЕС машинами с российскими номерами, правительство обсудит 14 сентября.

Ответить на введенные Эстонией ограничения нужно зеркально, заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. «Цивилизованные люди не должны позволять обращаться с собой как с людьми второго сорта», — отметил он.

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Юлия Волкова Юлия Волкова
ФТС таможня страны Балтии Эстония россияне Автомобили
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