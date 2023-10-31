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На КПП «Верхний Ларс» установили новый рекорд по пропуску машин

Врио главы ФТС Давыдов: на КПП «Верхний Ларс» побит рекорд по пропуску машин
Фото: Елена Афонина / ТАСС
Фото: Елена Афонина / ТАСС

На контрольно-пропуском пункте «Верхний Ларс» побили рекорд по пропуску машин, сообщил врио главы ФТС Руслан Давыдов на пленарной сессии Международного таможенного форума, передает корреспондент РБК.

«Позавчера побит очередной рекорд по пропуску машин — это 1476 грузовых транспортных средств за сутки», — отметил Давыдов.

По его словам, главная задача таможни — обеспечить грузооборот на стратегических транспортно-логистических коридорах «Север — Юг» и «Восток — Запад».

Врио главы ФТС уточнил, что в сентябре через КПП «Верхний Ларс» прошли 37 086 автомобилей, в октябре «этот показатель будет перекрыт».

КПП «Казбеги — Верхний Ларс» — единственный действующий сегодня пункт пропуска на грузино-российской границе. В начале мая ремонтные работы на своем КПП начала грузинская сторона. Все это время проезд для легковых автомобилей был закрыт. В июне дорогу вновь открыли после реконструкции.

11 сентября глава РЖД Олег Белозеров сообщил, что объем перевозок по железнодорожной сети на Восток вырос на 5,6% за восемь месяцев по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году. Он добавил, что экспорт на восточном направлении вырос на 8%, а перевозка контейнерных грузов увеличилась на 13% с января по август текущего года.

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В ноябре 2022 года президент Владимир Путин заявил, что российский рынок переориентируют на новые направления из-за кризиса международной торговли. По словам президента, особое внимание уделяется транспортно-логистической инфраструктуре и снятию ограничений, мешающих торговле внутри коридоров «Восток — Запад» и «Север — Юг».

Теги
ФТС Верхний Ларс Руслан Давыдов Грузия Россия грузоперевозки
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