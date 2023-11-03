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Палестино-израильский конфликт ,  
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Президент Палестины отложил визит в Россию

МИД: визит Махмуда Аббаса в Россию отложен по просьбе палестинской стороны
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Махмуд Аббас
Махмуд Аббас (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Запланированный на 15 ноября визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию отложен по просьбе палестинской стороны, заявил журналистам спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы российского МИДа Михаил Богданов. Его цитирует ТАСС.

«15 ноября должен был быть визит. По просьбе палестинского руководства этот визит отложен», — сказал дипломат.

Представители Палестины сослались на то, что Аббас не может уезжать из региона в сложившейся «сложной» ситуации, уточнил Богданов. Российская сторона с пониманием отнеслась к этим обстоятельствам, сообщил он.

Махмуд Аббас — президент Палестины и лидер крупнейшей политической партии государства — ФАТХ (Движение за национальное освобождение Палестины). Движение определяет политику Палестинской национальной администрации (ПНА), которая контролирует Западный берег реки Иордан.

Сейчас палестинские территории разделены на две части: Западный берег реки Иордан и сектор Газа. В последнем власть захватило исламистское движение ХАМАС, и эксклав фактически вышел из подчинения ПНА.

Россия признает суверенитет Палестины.

Президент России Владимир Путин уже созванивался с Аббасом после начала войны Израиля и ХАМАС. Россия призвала к гуманитарному перемирию и возобновлению переговоров для «долгосрочного и справедливого решения палестинской проблемы» с созданием независимого палестинского государства.

В конце октября Россию посетили представители ХАМАС, Израиль осудил визит делегации группировки. Как пояснили в российском МИДе, с представителями ХАМАС обсуждались освобождение заложников и вопросы эвакуации россиян и иностранных граждан из сектора Газа.

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Палестина Махмуд Аббас официальный визит
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