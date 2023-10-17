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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Аббас отказался от встречи с Байденом после удара по больнице в Газе

Лидер Палестины Аббас отказался встречаться с Байденом после удара по больнице
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Президент Палестины Махмуд Аббас отказался от встречи с президентом США Джо Байденом, королем Иордании Абдаллой II и президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси после удара по больнице в секторе Газа, сообщает Al Hadath.

Секретарь исполнительного комитета Движения за национальное освобождение Палестины (ФАТХ) Хуссейн аль-Шейх уточнил в X (ранее — Twitter), что президент решил вернуться на родину и созвать экстренное совещание правительства. Встреча с Байденом, Абдаллой II и ас-Сиси должна была пройти 18 октября.

Минздрав сектора Газа вечером 17 октября сообщил, что в результате удара по госпиталю на территории палестинского эксклава погибли не менее 500 человек. ХАМАС обвинил в произошедшем Израиль и назвал это «военным преступлением». Аббас объявил трехдневный траур в Палестине.

Армия обороны Израиля возложила ответственность за удар на членов террористической группировки «Исламский джихад» (запрещена в России). По мнению израильской стороны, причиной гибели людей стал неудачный запуск ракет боевиками.

Лидеры исламских стран осудили удар по больнице и обвинили в нем израильскую армию.

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Король Иордании Абдалла II заявил, что Израиль устроил «отвратительную резню против невинных мирных жителей, раненых и больных, которые лечились в баптистской больнице в секторе Газа». Он предупредил, что война Израиля и ХАМАС перешла в опасную стадию, которая втянет весь Ближневосточный регион в катастрофу. Король призвал международное сообщество «положить конец кровопролитию, продолжение которого является позором человечества».

МИД Египта заявил, что атака на аль-Ахли — «преднамеренная бомбардировка гражданских лиц» и она является «серьезным нарушением международного гуманитарного права и самых основных ценностей человечества».

Аббас отказался от встречи с Байденом после удара по больнице в Газе
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Теги
Махмуд Аббас Палестина Джо Байден Иордания Израиль Египет
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