МИД Израиля вызвал посла России из-за визита делегации ХАМАС в Москву

Делегация ХАМАС во главе с членом политбюро движения Абу Марзуком посетила Москву 26 октября. Российский МИД сообщал, что с ней обсуждались вопросы освобождения заложников. МИД Израиля вызвал российского посла и выразил протест

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Российского посла в Тель-Авиве Анатолия Викторова вызвали в МИД Израиля «для выражения протеста» в связи с визитом делегации палестинского движения ХАМАС в Москву. Об этом сообщила пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства.

«Заместитель гендиректора МИД по делам Евро-Азии посол Симона Гальперин разъяснила послу, что Израиль со всей серьезностью рассматривает отсутствие недвусмысленного и ясного осуждения со стороны Москвы террористической организации ХАМАС, а также действия России в международных организациях», — говорится в сообщении.

В израильском МИДе также подчеркнули, что принятие в Москве лидеров ХАМАС, которые несут прямую ответственность за события 7 октября, «создает впечатление легитимации терроризма против израильтян».

Делегация ХАМАС во главе с членом политбюро движения Абу Марзуком 26 октября посетила Москву. Российский МИД обсудил с ними в том числе освобождение заложников, вопросы эвакуации россиян и иностранных граждан из сектора Газа.

Армия обороны Израиля сообщала, что боевики удерживают в секторе Газа 222 человека, из них 138 имеют иностранное гражданство. Викторов ранее говорил, что в заложниках в секторе Газа могут находиться три россиянина, которые также имеют израильские паспорта.

Власти Израиля расценили прибытие делегации ХАМАС в Москву как поддержку терроризма и призывали не контактировать с ними. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что у прибывшей на переговоры в Россию делегации нет «кремлевской программы» и контактов с Кремлем. "По линии МИДа было сообщение, мы продолжаем и считаем необходимым продолжать наши контакты со всеми сторонами и, конечно же, будем продолжать и наш диалог с Израилем», — говорил он.