Глава сербской контрразведки подал в отставку из-за санкций США

Александр Вулин (Фото: Wikimedia Commons)

Начальник агентства безопасности и информации (БИА) Сербии Александр Вулин подал в отставку. По его словам, ему пришлось уйти из-за санкций США.

«США и ЕС требуют моей головы как условие для невведения санкций против Сербии. Я — не причина шантажа и давления на Сербию и сербский мир, и я не могу позволить себе стать поводом для принуждения и давления на Сербию. <...> Поэтому подаю в неотзываемую отставку с поста директора БИА», — заявил Вулин.

По его мнению, наложенные санкции являются доказательством «упорной борьбы за единство сербов», и если бы он остался руководителем БИА после введенных США ограничений, это стало бы «доказательством эгоизма». Вулин подчеркнул, что отказывается «участвовать в антироссийской и антисербской истерии из-за какой-либо позиции».

Агентство безопасности и информирования — разведывательное ведомство Сербии, которое отвечает за разведку и контрразведку, а также сбор, анализ и обработку данных, касающихся страны и сербов.

12 июля 2023 года США ввели санкции против Вулина. Американские власти обвинили его в коррупции, участии в международном криминале, наркоторговле, злоупотреблении должностными обязанностями и в сотрудничестве с торговцем оружием Слободаном Тесичем.

После этого президент Сербии Александр Вучич заявил, что его поставили перед выбором: санкции Белграда против Москвы или санкции Вашингтона против Вулина.

29 октября Вучич отметил, что отказ Сербии ввести санкции против России укрепил репутацию страны как свободного и независимого государства. Президент подчеркнул, что Сербия — «единственная страна во всей Европе», которая почти два года не вводит ограничений против России.