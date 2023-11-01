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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении дронов в Брянской и Курской областях

Минобороны: дроны ВСУ уничтожены в Брянской и Курской областях
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В ночь на 1 ноября дежурные средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над территорией Брянской и Курской областей, сообщило Минобороны.

В ведомстве не уточнили точное время, когда дроны были сбиты.

До этого Минобороны отчиталось, что около 23:30 мск 31 октября средства ПВО перехватили над Курской областью два украинских беспилотника самолетного типа.

Накануне губернатор Курской области Роман Старовойт и губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщили об обстрелах регионов со стороны Украины.

В частности, утром 31 октября под обстрел попал Кореневский район Курской области, писал Старовойт. В результате была повреждена водонапорная башня в селе Троицкое, без водоснабжения остались около 300 человек. Никто не пострадал.

Позже было обстреляно село Дарьино Суджанского района. По словам Старовойта, пострадавших не было, на территории сельскохозяйственного предприятия были повреждены емкости для хранения удобрений.

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В тот же день под артиллерийский огонь со стороны Украины попало село Алейниково в Стародубском муниципальном округе Брянской области. В результате атаки в населенном пункте было нарушено электроснабжение, пять зданий, в том числе два жилых, получили повреждения, сообщил Богомаз.

Позже под обстрел попало село Сушаны Климовского района, загорелись два нежилых дома. Пострадавших не было.

Теги
Брянская область Курская область Минобороны беспилотники
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