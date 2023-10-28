 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

МАГАТЭ не увидело превышения уровня радиации после атаки на Курскую АЭС

МАГАТЭ: уровень радиации после атаки дронов на Курскую АЭС не превысил норму
Сюжет
Военная операция на Украине
Агентство сообщило, что им известно об инциденте из сообщений российской стороны. МИД заявлял, что при атаке на АЭС дрон повредил стены склада ядерных отходов. По данным «Росэнергоатома», здание получило некритичные повреждения

Уровень радиации после атаки дронов на Курскую АЭС не превышает норму, заявило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

«МАГАТЭ известно о российских сообщениях о трех дронах, обнаруженных в районе Курской атомной электростанции <...>, один из которых взорвался, причинив незначительные повреждения фасаду здания, где хранится отработанное ядерное топливо», — говорится в заявлении агентства.

О попытке атаки трех дронов пресс-служба Курской АЭС сообщила 27 октября. Сам инцидент произошел вечером 26 октября. Станция работает в штатном режиме, радиационный фон находится на уровне «природных значений», говорилось в сообщении.

Позднее МИД заявил, что один из украинских беспилотников, атаковавших АЭС, был с взрывчаткой и врезался в склад ядерных отходов, в результате чего стены здания были повреждены. Остальные БПЛА упали на комплекс административных зданий. Москва возложила ответственность за атаку на Киев.

Здание хранилища отработанного топлива получило некритичные повреждения, сообщилив «Росэнергоатоме».

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Курская АЭС беспилотники МАГАТЭ
Материалы по теме
Глава МАГАТЭ заявил о ночных взрывах в районе близ Хмельницкой АЭС
Политика
Украинская разведка сообщила о трех попытках закрепиться на ЗАЭС
Политика
Гросси рассказал про обещание Зеленского не атаковать Запорожскую АЭС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

До открытия выставки-форума «Россия»

Реклама, Выставка "Россия"

Лента новостей
Курс евро на 28 октября
EUR ЦБ: 98,35 (-0,39) Инвестиции, 27 окт, 15:58 Курс доллара на 28 октября
USD ЦБ: 93,22 (-0,34) Инвестиции, 27 окт, 15:58
В Израиле объявили о решении разорвать связи со Starlink после слов Маска Политика, 22:37
Восемь перспективных направлений для будущих ученых РБК и Росатом, 22:33
МАГАТЭ не увидело превышения уровня радиации после атаки на Курскую АЭС Политика, 22:24
Суд рассмотрит дело оставившего без защиты Крымский мост росгвардейца Политика, 22:22
Замглавы полиции Украины отстранили из-за данных о жене-гражданке России Политика, 22:05
БАПОР назвала гуманитарную ситуацию в Газе «адом на земле» Политика, 21:47
Почему в Москве выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снизились на 60% РБК и ДПиООС, 21:46
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
Бывший член МОК датчанин Хольст-Соренсен умер в возрасте 100 лет Спорт, 21:32
По всему миру прошли акции в поддержку Палестины. Фоторепортаж Общество, 21:21 
Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны с ХАМАС Политика, 21:19
Росэнергоатом сообщил о некритичных повреждениях после атаки на АЭС Политика, 21:09
Как ИТ-бизнес зарабатывает на услугах облачных провайдеров РБК и Yandex Cloud, 21:03
«Зенит» одержал волевую победу над «Ахматом» в матче РПЛ Спорт, 20:57
Мурашко сообщил об освобождении врачей от немедицинских обязанностей Общество, 20:33