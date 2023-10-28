МАГАТЭ: уровень радиации после атаки дронов на Курскую АЭС не превысил норму

МАГАТЭ не увидело превышения уровня радиации после атаки на Курскую АЭС

Агентство сообщило, что им известно об инциденте из сообщений российской стороны. МИД заявлял, что при атаке на АЭС дрон повредил стены склада ядерных отходов. По данным «Росэнергоатома», здание получило некритичные повреждения

Уровень радиации после атаки дронов на Курскую АЭС не превышает норму, заявило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

«МАГАТЭ известно о российских сообщениях о трех дронах, обнаруженных в районе Курской атомной электростанции <...>, один из которых взорвался, причинив незначительные повреждения фасаду здания, где хранится отработанное ядерное топливо», — говорится в заявлении агентства.

О попытке атаки трех дронов пресс-служба Курской АЭС сообщила 27 октября. Сам инцидент произошел вечером 26 октября. Станция работает в штатном режиме, радиационный фон находится на уровне «природных значений», говорилось в сообщении.

Позднее МИД заявил, что один из украинских беспилотников, атаковавших АЭС, был с взрывчаткой и врезался в склад ядерных отходов, в результате чего стены здания были повреждены. Остальные БПЛА упали на комплекс административных зданий. Москва возложила ответственность за атаку на Киев.

Здание хранилища отработанного топлива получило некритичные повреждения, сообщилив «Росэнергоатоме».